Společnost Apple se už roky řadí mezi desítku největších na světě podle tržní kapitalizace. Jen málokterá jiná dokáže vyrobit tak žádané produkty a zároveň zamknout uživatele do svého systému. Třeba tím, že kdo má iPhone, bude nejlépe kompatibilní s MacBookem či iPadem a ideálními sluchátky jsou pak AirPods. Telefony od Applu dominují zejména mezi mladšími ročníky, zvláště v generaci Z, tvořené lidmi narozenými ve druhé půlce 90. let.

Ve Spojených státech amerických a mnoha zemích Evropy je to markantní. Například podle portálu Market.us činil v roce 2021 podíl zařízení vybavených operačním systémem iOS od Applu v USA celkem 58 procent u uživatelů ve věkové kategorii 18 až 24 let. Situace se ale mění i v Česku a zdejší mladá generace se v tomto ohledu dnes už příliš neliší od Západu.

I Češi se stávají jablíčkáři

Týdeník Ekonom oslovil domácí mobilní operátory s otázkou, jak si vedou populární telefony s nakousnutým jablkem u generace Z. Odpověď s vyčíslením poskytl Vodafone: v jeho síti má v této věkové kategorii iOS 59 procent, zbytek připadá na Android. „U této statistiky musím upozornit, že ji nelze spočítat pro úplně všechny zákazníky generace Z, protože ne všichni mají s Vodafonem přímo uzavřenou smlouvu. Jinými slovy v ní nejsou zastoupeni ti, kdo využívají služby přes smlouvu svých rodičů, ani zákazníci s předplacenou kartou,“ upozorňuje nicméně mluvčí Vodafonu Charlota Dědková.

Mezi všemi zákazníky Vodafonu je procentuální podíl iOS v. Android 28 ku 72.

Odpovědi konkurence trend u mladých lidí potvrzují. „Telefony značky Apple jsou oblíbené u zákazníků s O2 You tarify, které jsou věkově omezeny od 6 do 26 let. Aktuálně má téměř polovina těchto zákazníků smartphony s operačním systémem iOS. Vidíme zde také více než dvojnásobný meziroční nárůst,“ uvedla mluvčí O2 Kateřina Neumannová.