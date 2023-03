Návrat do budoucnosti. Název kultovního sci‑fi filmu vystihuje současnou proměnu obřího trhu s dámskou intimní hy­gienou. Ženy začaly přibližně od 18. sto­letí při menstruaci místo mechu nebo kožešin používat látky v podobě posunovacích pásů, košil a později kalhotek. Od minulého století dominovaly jednorázové vložky a tampony, ale nyní se kalhotky vracejí.

Podle studie Allied Market Research má celý trh velikost zhruba 40 miliard dolarů a zatím mu dominují jednorázové prostředky od obřích koncernů jako Procter & Gamble nebo Johnson & Johnson. Ale například ve Velké Británii se podíl žen, které nosí opakovaně použitelné menstruační pomůcky, podle listu The Guardian blíží pětině.

V Česku ještě přes čtyřmi lety menstruační kalhotky vyrobené z několika vrstev speciálních látek takřka nebyly. Nyní je tu kupuje kolem pěti až sedmi procent zákaznic. Společně s menstruačními kalíšky, které se sem dostaly o několik let dřív, využívá hygienické pomůcky na více použití zhruba 15 procent českých žen.

Odhad vyplývá z prodejních dat sítě dm drogerie a také největšího českého výrobce menstruačních kalhotek Snuggs. Ten zažívá raketový nástup, nabírá investice a stupňuje expanzi po Evropě. Před čtyřmi lety, kdy firma vznikala, přitom investoři považovali její zakladatele za ezoterické exoty.

První zákaznice byly věrné

Linda Šejdová a Tomáš Zahradník letos získali ocenění Začínající podnikatel roku. Poznali se v Praze na gymnáziu. Pár let byli životními partnery, pak se jejich cesty rozešly. Oba utekli z vysokých škol a začali pracovat pro start‑upy. Zahradník jako softwarový vývojář ve firmách Liftago nebo Spaceknow, Šejdová měla na starosti marketing v Productboardu či BudgetBakers. Oba ale chtěli rozjet vlastní byznys a díky tomu se opět sešli, tentokrát jako obchodní partneři.

Šejdová přišla s nápadem rozjet výrobu menstruačních kalhotek. Už se prodávaly ve Spojených státech a Austrálii a odbyt tam rychle rostl. V Evropě několik firem teprve začínalo. Nálada ve společnosti novému oboru nahrála. Diskuse o ženském zdraví a men­struaci ztrácela nádech tabu a sílil zájem o ekologii. Šejdová předpokládala, že tak jako v dalších oborech naroste tlak na udržitelnost i v oblasti dámských hygienických pomůcek.

Podle odborného magazínu Cleaner Evironmental Systems se jen ve Spoje­ných státech ročně vyhodí kolem 240 tisíc tun jednorázových menstruačních pomůcek. Jak uvádí magazín International Journal of Gynecology, až 90 procent vložek tvoří plasty. Končí většinou ve spalovnách nebo na skládkách, kde se mohou rozkládat i stovky let.

Menstruační kalhotky vydrží rok až dva. Studie pražské VŠCHT říká, že mají zhruba třikrát nižší dopad na životní prostředí než vložky a tampony a vytvoří asi desetinu odpadu.

Šejdová se Zahradníkem bez zkušenosti s oděvním a textilním průmyslem začali před pěti lety tím, že se spojili s experty z několika českých textilek a nechali je vytvářet jednotlivé vrstvy látky. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a asi dvěma desítkami žen pak testovali parametry materiálů. Vývoj trval přibližně rok.

První menstruační kalhotky se prodávaly za výrobní náklady, ale zakladatelé nové textilní firmy Snuggswear požadovali za nižší cenu zpětnou vazbu o jejich fungování. Hned první den se ozvalo zhruba 1500 zájemkyň.

Důvěru investorů se ale zakladatelům start‑upu ze začátku nedařilo získat a vývoj financovali ze svého. První finanční injekce v hodnotě osmi milionů korun přišla až koncem roku 2019 od investičního fondu Nation 1 a zakladatele několika e‑shopů a investora Martina Rozhoně, kteří ji později ještě zopakovali.

Ovšem nečekaně rychlý rozjezd prodeje poté, co začínající firma investovala do marketingu, dodavatelé nestíhali, zákaznice čekaly na zboží i dva měsíce a trvalo zhruba půl roku, než výroba dotáhla poptávku. „Byli jsme ale otevření. Průběžně jsme informovali o detailech, proč čekáme na jaký materiál. První uživatelé měli velké pochopení,“ vzpomíná Šejdová.

Pro další investice možná na burzu

Nápor pokračoval a obrat firmy se během dvou let vyšplhal z pěti na 149 milionů korun, loni už to bylo 250 milionů. Mezitím investiční skupina Wood & Company spolu s Nation 1 a Rozhoněm vložili do Snuggs dalších 40 milionů korun. V letošním kole se k nim přidal i Tomáš Archer Baťa, pravnuk zakladatele zlínské obuvnické firmy, která má dnes 5300 obchodů ve více než 70 zemích světa. Včetně této investice už Snuggs získal celkově 163 milionů korun.

Šejdová se Zahradníkem drží ve firmě, jejíž současná hodnota se vyšplhala na půl miliardy korun, dohromady stále většinový podíl. V dalším investičním kole budou chtít získat alespoň 200 milionů korun, hlavně od zahraničních investorů. Ti přitom s celosvětovým poklesem ekonomiky tlumí aktivity. Venture kapitálové společnosti investovaly podle webu Crunchbase loni meziročně o 35 procent méně.

Šejdová se Zahradníkem přesto věří, že se jim podaří kapitál získat. Předpokládají, že investory přitáhne jak to, že vyrábějí zboží denní potřeby, tak skutečnost, že prodeje kalhotek Snuggs i po pandemii covidu, za války na Ukrajině a v energetické krizi neustále rostou. Odhadují, že podíl menstruačních kalhotek na celkovém trhu dámských hygienických pomůcek vyskočí během pěti let ze současných jednotek až na nízké desítky procent.

Dalším investičním krokem by mohl být vstup na burzu. Navrhuje to také jeden ze šéfů Wood & Company Jan Sýkora, zároveň člen dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha.

Menstruační kalhotky babičce

Získaný kapitál chtějí majoritní vlastníci využít k expanzi na další trhy. „Chceme urvat co největší podíl především ve státech Evropy a dostat se tam mezi tři největší výrobce. Z mimoevropských trhů se díváme například na Ameriku,“ plánuje Šejdová a tvrdí, že podle jejich průzkumu už se Snuggs stal jedničkou v Nizozemsku a trojkou v Německu. Prodává rovněž v Rakousku a ve Velké Británii, letos chce zkusit Itálii, Španělsko a Polsko.

Podle Zahradníka je firma v Nizo­zemsku, Česku a na Slovensku zisková, přestože celkově se zatím kvůli investicím drží ve ztrátě. V roce 2021 činila 15 milionů korun, minulý rok bude podle předběžných výsledků podobný. Celkově se prodalo zhruba 750 tisíc kusů kalhotek Snuggs asi 250 tisícům zákaznic všech věkových kategorií, včetně 80letých dam. Z Česka jich je necelá polovina. „Od zákaznic víme, že používají naše kalhotky také na lehkou inkontinenci, zejména starší ženy nebo ženy po porodu. Nedávno nám zrovna jeden zákazník říkal, že je daroval své babičce,“ říká Šejdová.

Snuggs zhruba 90 procent výrobků prodá přes svůj e‑shop, objevují se také v dalších online obchodech a především v kamenných prodejnách řetězců dm drogerie nebo Rossmann. Přes ně chce rozjet prodeje i v Německu, Rakousku a dalších zemích.

„V posledních letech sledujeme rostoucí zájem o alternativní menstruač­ní pomůcky. Průzkum na začátku roku 2022 ukázal, že osobní zkušenost s jejich používáním má 45 procent žen ve věku 18 až 35 let. Jejich podíl na prodeji v dm se pohybuje kolem 15 procent z celkového obratu generovaného prodejem všech produktů dámské hy­gieny,“ říká mluvčí dm Jiří Peroutka.

Konkurence přitom roste, dm drogerie začala loni prodávat menstruační kalhotky pod vlastní značkou Jessa. Jejich cena začíná na 299 korunách, zatímco u Snuggs na 749 korunách. V závěru loňského roku pak drogerie rozšířila nabídku o značky jako Selenacare nebo Bellinda. V Česku existují také menší výrobci Repetky nebo Sayu.

Na západoevropských trzích jsou silné německá OOIA a francouzská Réjeanne, v zámoří pak australská Modibodi a americká Thinx. Menstruační kalhotky tohoto průkopníka oboru zařadil časopis Time před osmi lety mezi největší inovace roku 2015. Loni přitom koupil majoritní podíl v Thinx přední světový hráč na trhu hygienického zboží, koncern Kimberly‑Clark.

Thinx proslul také kontroverzními kampaněmi. Například reklamu zobrazující menstruující muže a krvavé skvrny zakázalo několik amerických televizí včetně CBS s tím, že jsou příliš explicitní. Loni pak firma čelila v USA hromadné žalobě. Rozbory kalhotek odhalily, že obsahují i chemické látky známé pod zkratkou PFAS. Ty se běžně používají v řadě oborů, ale regulátoři v mnoha zemích světa některé z nich zakazují, protože mohou mít negativní dopad na životní prostředí i lidský organismus. Thinx podle webu The Guardian vyřešil spor finančním vyrovnáním, ale uvedl, že tím „nepřiznává vinu nebo špatný úmysl“.

Jiní výrobci menstruačních kalhotek odmítli, že by takzvané věčné chemikálie, které kvůli chemickým vazbám odolávají rozkladu, používali.

Popularita menstruačních kalhotek dál roste a tento výrobek se v řadě zemí dostává z drogerií a specializovaných obchodů i do sortimentu velkých oděvních řetězců a supermarketů jako Marks & Spencer nebo Tesco.