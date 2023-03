Ukazuje se, že v boji s inflací budou muset být centrální bankéři podstatně razantnější. Úrokové sazby tak pravděpodobně porostou o něco rychleji a také výše, než se ještě nedávno čekalo. Pro akciové trhy to není příliš pozitivní zpráva. Pomoci by sice mohla bankovním titulům, kterým by se díky přísnější měnové politice měly zvyšovat jejich čisté úrokové výnosy. Jenže bankovní sektor jako celek teď padá kvůli krachu americké Silicon Valley Bank. Vedle akciových investic dává podle analytiků smysl nakupovat rovněž zahraniční měny a využívat tak stále silného kurzu české koruny.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Bohumil Trampota, analytik Komerční banky:

Stále bych držel akcie ČEZ. Společnost velmi rychle překonala milníky 700, 800, 900 i magických 1000 korun za jednu akcii a mám za to, že by měla růst dále. Důvody jsou dva: první jsou nadcházející výsledky za poslední kvartál minulého roku, respektive za celý minulý rok, které budou zveřejněny 21. března. Už teď je jasné, že budou nejlepší v historii, z čehož plyne i velmi vysoká dividenda. Ta by měla být minimálně dvojnásobná ve srovnání s 48 korunami vyplacenými vloni (jen připomínám, že rekordní dividenda byla 53 korun za rok 2009). To samozřejmě slibuje velmi vysoký dividendový výnos (asi 11 procent). A k výsledkům ještě dodám, že minimálně stejně dobré bych je čekal i tento rok, to znamená, že výhled je na další sadu silných čísel. Druhým důvodem jsou pravděpodobně stále probíhající diskuse o možné restrukturalizaci. Pokud by k tomu opravdu došlo, mám za to, že vláda, která podle svých prohlášení plánuje ovládnout kritickou infrastrukturu na výrobu elektřiny, by měla zaplatit k tržní ceně zajímavou prémii. Nicméně jakékoliv informace o možné restrukturalizaci jsou velmi kusé. Sledoval bych také akcie výrobce ručních palných zbraní Colt CZ. Okamžikem, kdy Česká zbrojovka koupila problémy sužovaný Colt, se společnosti otevřel další prostor pro podnikání. A bohužel současná geopolitická situace tomuto byznysu nahrává. Pozitivním trendem pro akciové trhy je v současnosti bezpochyby zrušení politiky zero‑covid v Číně. To by mělo znamenat rychlé a podstatné oživení hospodaření, ze kterého bude profitovat „celý svět“. Negativní je naopak již zmíněná geopolitická situace a zdaleka se bohužel nejedná jen o válku na Ukrajině. Špatnou zprávou je samozřejmě také stále vysoká inflace a snaha centrálních bank pečovat o cenovou stabilitu. To není pro trhy úplně příznivé prostředí.