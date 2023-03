Ve finanční sféře strávil téměř 30 let. Coby dlouholetý šéf Hypoteční banky se například podílel na utváření tuzemského hypotečního trhu. Loni v září však přišla překvapivá zpráva: Jan Sadil byl odvolán z představenstva ČSOB a tím skončila i jeho kariéra v bankovním sektoru.

V únoru Sadil odstartoval svoji novou profesní etapu, když se ujal vedení společnosti JRD. Ta se věnuje především developmentu. Aktivní je však i v energetice, likvidaci odpadů či pronájmu nemovitostí. „To jsou pilíře, na nichž bychom měli dál růst. O rozšíření portfolia se zatím nebavíme,“ říká.

Jak Sadil sám říká, jeho společnost má nyní štěstí, že většinu velkých bytových projektů dokončila loni a už je stihla i prodat. „Teď tedy nemáme rozestavěné tisícovky bytů, u kterých bychom se báli, zda je prodáme.“ Ekonomické zpomalení ale podle jeho slov nebude trvat věčně. „Vidíme a víme, že poptávka v Praze po bytech bude a je. Stále je tu větší zájem, než je nabídka bytů. To, že se na konci dne najde buď kupující, či fond, který bude postavené byty pronajímat, je jisté.“ Právě příklon k nájemnímu bydlení je jednou z velkých změn, které se nyní na realitním trhu odehrávají.

Napadlo by vás před pár lety, že zcela změníte svůj profesní obor?

Ne. Rozhodně jsem to nikdy neměl tak, že bych se na chvíli zastavil a říkal si, co bych dělal, kdybych nebyl v bankovnictví. Spíše jsem si říkal, co bych v této oblasti dělal jiného.

Ještě v Hypoteční bance jsem dostal nabídku ze skupiny PPF od Jiřího Šmejce. Tehdy jsem skutečně zvažoval udělat změnu.

Před dvěma lety jste společně s manželkou založili soukromou základní školu, která je specifická vícetřídkami. Neplánoval jste se škole věnovat více?

Projekt školy je hlavně nápad manželky. Jsem sice spoluzakladatelem, ale řídí ji ona. Nebylo to tak, že založíme školu a já opustím bankovnictví. Měl jsem ale skutečně v hlavě nápad, že pokud bych odešel z banky, tak bych se ve škole angažoval více. Během čtyř měsíců volna, které jsem po odchodu z ČSOB měl, jsem třeba ve škole učil finanční gramotnost a snažil se trochu víc nasát školní atmosféru.

Mají dnešní děti dobré základy finanční gramotnosti?

Byl jsem v takzvaném třetím trojročí, tedy ve třídě, kde je šestá, sedmá a osmá třída, a upřímně mě překvapilo, že děti třeba o investování věděly poměrně dost. Krom denního bankovnictví, které braly jako samozřejmé, měly poměrně sofistikované otázky na téma akcií a jejich obchodování.

POPRVÉ NA DRUHÉ STRANĚ

Nechtěl jste v bankovnictví zůstat až do důchodu?

Určitě jsem o tom tak nepřemýšlel. Před pár lety, ještě v Hypoteční bance, jsem dostal nabídku ze skupiny PPF od Jiřího Šmejce. Tehdy jsem zvažoval, jestli bych neměl udělat změnu. Manželka mi dost pomohla, když mě přesvědčila, abych si v hlavě nastavil to, že nějaká změna může přijít. Rozhodl jsem se zůstat a pak přišla nabídka jít právě v roce 2017 do představenstva ČSOB.

Po svém náhlém odchodu z ČSOB jste pro server Peníze.cz uvedl, že takovéto změny jsou součástí práce každého manažera a musí se s nimi počítat. To jste byl opravdu vždy připravený na to, že můžete skončit ze dne na den?

Počítal jsem s tím. Manažerská práce je taková. Někdo vás najme na nějakou práci, a pokud splníte úkol, posune vás někam jinam. Kdybyste se zeptal mých bývalých kolegů, tak by vám potvrdili, že jsem si to uvědomoval. Podle některých jsem o tom mluvil dokonce až moc často.

Jan Sadil (54) Třináct let byl generálním ředitelem Hypoteční banky. Od roku 2017 působil v představenstvu ČSOB, kde byl zodpovědný za oblast retailu. Od února 2023 působí na pozici CEO JRD Group. Je jedním ze zakladatelů Základní školy Edisona.

Jak se vám usíná s vědomím, že můžete kdykoliv přijít o práci?

Nelze kvalitně dělat práci a neustále si něco takového říkat. Období, kdy jsem o tom nejčastěji přemýšlel, bylo právě v roce 2017, kdy jsem přešel z Hypoteční banky do ČSOB. Ta změna byla obrovská. Od produktu a lidí, které dobře znáte, jdete do univerzální a velké banky, jejíž portfolio je široké. Jsem soutěživý a chtěl jsem uspět. Na začátku jsem měl na starost speciální bankovnictví a pojišťovnictví, podléhaly mi všechny velké dceřiné společnosti ČSOB. Po roce jsem dostal na starost celé retailové bankovnictví, což mne vždy lákalo. Zároveň to byla i úleva, protože pokud dostanete na starost v bance jednu z nejnáročnějších pozic, tak vás ta firma nějakým způsobem oceňuje.