Během několika posledních let se bankovní pobočky staly téměř reliktem minulosti. Většinu úkonů je totiž již možné vyřídit online z pohodlí domova. Přes internet lze absolvovat i první kontakt s bankou, tedy založení účtu. Problém ovšem nastává, pokud se klient finanční instituci naopak rozhodne opustit a účet zrušit.

Takovou možnost nabízí online zatím jen několik bank, a to především menších či středních hráčů. Tradiční největší domy, jako například Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank či UniCredit Bank, zrušení účtu na dálku neumožňují. To by se ale v dohledné době mohlo změnit. První z velkých bank, která se na to chystá, je Moneta Money Bank. „Možnost ukončit služby je téma, kterým se aktuálně velmi intenzivně zabýváme. Plně online lze u nás zrušit mimo jiné hypotéku nebo úvěr stavebního spoření, dále cestovní pojištění nebo úrazové pojištění. Možnost zrušení běžného a spořicího účtu online je ve vývoji. Předpokládáme, že bychom chtěli tuto službu našim klientům umožnit do konce poloviny letošního roku,“ říká mluvčí Monety Zuzana Filipová.