Po deseti letech ve funkci končí Miloš Zeman, poslední prezident, který byl osobně spojen s převratnými událostmi po roce 1989. To jej spojovalo jak s Václavem Havlem, tak Václavem Klausem. Po disidentovi a pak konzervativním architektovi českých ekonomických reforem vládl z Pražského hradu technolog moci s mandátem výrazně posíleným přímou volbou hlavy státu.

Zeman chtěl být prezidentem dolních deseti milionů a garantem ekonomické prosperity. Lídrem, který pomůže zajistit domácí hospodářský růst nejen úzkou spoluprací s Evropskou unií, ale také napojením na ruský trh a energetické zdroje a zejména na novou ekonomickou velmoc, na Čínu.

Z následující analýzy týdeníku Ekonom ovšem vyplývá, že se svými plány příliš neuspěl. Doma narazil na rychle se vyvíjející postmoderní společnost, které odmítal porozumět a místo toho ji provokoval. Ve světě zase na to, že globalizaci a myšlenku spolupráce celého světa najednou vystřídalo nesmlouvavé soupeření velmocí. Takže pro jeho politiku všech azimutů odkoukanou od gaullistické Francie nezbylo místo.

Na hraně ústavy

„Nabízím prezidentský úřad jako neutrální pole pro dialog všech parlamentních stran, ale i dalších významných společenských organizací, ať už jsou to odbory, zaměstnavatelské svazy a další instituce,“ uvedl Miloš Zeman v březnu 2013 při své první inauguraci. Zároveň ujistil, že bude prostředníkem a moderátorem a v žádném případě soudcem, protože taková role prezidentu republiky nepřísluší.

Přesto do politiky podle historika Michala Macháčka výrazně „šlápl“. Své zásahy Zeman vysvětloval potřebou politické stability jako podmínky hospodářské prosperity. Přičemž „jeho“ kabinety opravdu vydržely až do řádných voleb, zatímco v letech 2002 až 2013 se chaoticky střídaly. K tomu také ekonomika až do covidové epidemie znatelně rostla.

O jaké kroky šlo? Po demisi pravicové vlády Petra Nečase v roce 2013 nepověřil sestavením nového kabinetu tehdejší vládní koalici v čele s ODS. Místo toho jmenoval svého „úřednického“ premiéra Jiřího Rusnoka, který pak nedokázal získat důvěru Poslanecké sněmovny. Řešením se tak staly předčasné volby. Ty do vlády na dlouho vrátily ČSSD a tu si Zeman pokusil vytvarovat podle vlastních představ. Ve snaze vyšachovat jejího šéfa Bohuslava Sobotku z křesla předsedy kabinetu a nahradit ho sobě oddaným Michalem Haškem už ale neuspěl.

Podobu zato vtiskl následující vládě premiéra Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO 2011, která nastoupila v závěru roku 2017. Babiš díky prezidentově podpoře na druhý pokus sestavil menšinový kabinet s ČSSD s tichou podporou komunistů. Ve vládách, které jmenoval, prezident hájil své oblíbence. Část politiků, jako zmíněný Sobotka nebo Miroslav Kalousek, šéf Senátu Miloš Vystrčil a pravidelně ministři zahraničí, se naopak ocitla na černé listině.

Navzdory svým slibům nebyl Miloš Zeman moderátorem, ale hybatelem české politiky. Při jmenování vlády i ministrů se často pohyboval na hraně ústavy.

Své záměry Zeman prosazoval razantně a na hraně svěřených kompetencí, což po celou dobu vyvolávalo odpor politických protivníků i právních znalců. „Deset let výkonu prezidentských pravomocí Milošem Zemanem ukázalo slabá místa ústavy,“ podotýká Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a doporučuje nyní dokonce její úpravy.