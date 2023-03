Před dvěma lety stát zavedl paušální daň. Někteří podnikatelé do jejího režimu vstupují letos nově. Podívejme se, jaká pro něj platí pravidla.

Je-li řeč o paušálu v daních, představí si živnostníci nejčastěji paušální výdaje. Zavedení režimu paušální daně však pojmy trochu pomíchalo. Paušální výdaj a paušální daň jsou dvě naprosto odlišné kategorie. Podle slovníku cizích slov je paušál pevně stanovenou finanční částkou k úhradě pravidelných výloh. Blíže se dále budeme zabývat dvěma případy, kdy je paušál aktuál­ně po­u­ží­ván, a to jako:

paušální výdaje – jde o procentuální částku, kterou lze odečíst od příjmů v daňovém přiznání v případě podnikání. Výše paušálních výdajů v korunách není pevně stanovena, avšak pevná je procentuální sazba. To znamená, že čím více OSVČ vydělá, tím více peněz může uplatnit ve výdajích.

paušální daň – jde o relativně novou formu daně, přičemž tato daň sestává ze tří částí: z daně z příjmů, ze zálohy na zdravotní pojištění, ze zálohy na sociální pojištění.

Paušální daň je pevně stanovena na určitou dobu (daňový rok) a platí se měsíčně v pravidelně se opakujících platbách ve stejné výši. To znamená, že pokud je OSVČ účastna paušální daně, platí tuto daň každý měsíc po celý rok ve stejné výši.

Strop paušálních výdajů Procento paušálu 30 % 40 % 60 % 80 % Limit (strop) za rok 600 000 Kč 800 000 Kč 1 200 000 Kč 1 600 000 Kč

Co jsou paušální výdaje

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby OSVČ nebo osoba s příjmy z pronájmu nemusela evidovat a doklady prokazovat výši výdajů na svou činnost. Může pro daňové přiznání vypočítat výdaje procentem z příjmů. Procento (paušál) pro výpočet výdajů je stanoveno rozdílně pro čtyři skupiny činností. Maximální výše výdajů, kterou lze takto uplatnit, je také pevně stanovena, a to rozdílně pro jednotlivé skupiny. To znamená, že je možno uplatnit do výdajů pouze částku, která tvoří maximum pro daný paušál neboli skupinu (viz tabulka Strop paušálních výdajů).