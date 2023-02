Když založíte firmu s inovativním produktem v malé středoevropské zemi, to nejlepší, co se vám může přihodit, je najít partnera, který ve vašem podnikání rozpozná příležitost pro globální růst. Stalo se to už v desítkách případů: namátkou herní studio Beat Games koupené Facebookem, start‑upy jako Brand Embassy, Socialbakers, Cognitive Security, Twisto, Apiary, ale i větší Avast či Kiwi.com. Firmy se skvělým nápadem a s chytrými lidmi dostaly díky silnému novému majiteli šanci prosadit se po celém světě.

Úspěšné příběhy internetových milionářů přitahují pozornost veřejnosti a mladým podnikatelům a podnikatelkám, rozjíždějícím své technologické start‑upy, jasně ukazují, že dobýt svět je možné i z Česka. Dosud jste k úspěchu potřebovali hlavně dobrý nápad, motivovaný a oddaný tým a investory, kteří jsou ochotni onen dobrý nápad podpořit tak, aby se mohl prosadit celosvětově. A chytrá země by měla dělat všechno pro to, aby motivované podnikatele podporovala a umetala jim cestu k růstu.