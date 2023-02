Jak se videoherní byznys stále více rozšiřuje, fenomén zvaný esport se proměnil v miliardový gigant s celosvětovým dosahem. Podobně jako u jiných odvětví, která se odehrávají v digitálním světě, i jeho vzestup podpořila pandemie koronaviru. Vznikají nové týmy, přibývají profesionální hráči. Stejně jako kolem sportu v reálném světě, i kolem esportových utkání se točí spousta peněz. S nimi tu jsou investoři, sponzoři, fanoušci, diváci – a také sázkové kanceláře.

Bookmakeři využívají k vytváření kurzů a pravděpodobností pokročilé technologie. Zpracují obrovský objem dat a statistik o týmech, hráčích. Berou v úvahy faktory, jaké by běžného diváka ani nenapadly. Vypisovat sázky na esport je přesto mnohem složitější než počítat kurzy na klasické sporty. Struktura her je komplikovanější než u fotbalu či basketbalu. Každou chvíli se v nich mění hodně detailů. A proto je klíčové včas, rychle a dostatečně přesně vyhodnotit všechny proměnné. Jediný úkon, na první pohled třeba ne tolik viditelný, může mít velký dopad.

Zakladatel a šéf start‑upu Oddin.gg Vlastimil Venclík říká, že měnit se toho může opravdu hodně. „Například pozice hráčů, to, co mají hráči v zorném poli, počet jejich životů, počet nábojů ve zbraních, objem many k používání kouzel, množství peněz ve hře, pozice monster a podobně. Všechny tyto údaje se týkají každého hráče zvlášť a typicky bývá hráčů v zápase deset. Vše se projeví na výsledku a je potřeba s tím pracovat i v rámci kurzů,“ říká expert.

Kurzy na míru i v průběhu hry

Venclík s Markem Suchárem před pěti lety založili analytickou platformu, která dokáže všechny tyto změny pohlídat. Pomáhá v ní strojové učení a moderní analytické nástroje. Každou vteřinu zápasu zkoumají přes sto proměnných. „Viděli jsme tehdy mezeru na trhu, protože největší firmy v oboru se vyloženě na esport nezaměřují. Původně jsme chtěli založit klasickou B2C sázkovou kancelář. Nakonec jsme se vydali cestou B2B společnosti určující kurzy, protože licence a marketing sázkové společnosti vyžaduje velké množství finančních zdrojů,“ říká Venclík.