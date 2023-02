Adam Smith předpokládal existenci přirozeného lidského sklonu k obchodování, vyměňování jedné věci za druhou, který vede k rozšiřování dělby práce. Její rozsah je přitom nutně určen rozsahem trhu. Bez tohoto sklonu by si každý člověk „musil všechny nutné životní prostředky a věci život zpříjemňující, které by chtěl mít, opatřovat sám“. Díky těmto předpokladům lidské povahy si lze snadno představit spontánní řád, který se postupně rozrůstá od skromných počátků v kmenové společnosti s primitivní dělbou práce a omezenými potřebami lidí až do podoby globálního tržního řádu s vysokou mírou specializace a zároveň i schopností uspokojit takové potřeby jednotlivců, jež v dávných časech přesahovaly samotnou lidskou představivost. Lidské dějiny – a to Smith dobře věděl – se však neodehrávají tímto jednoduchým lineárním způsobem. Války, epidemie, neúrody a s nimi spojené ztráty či migrace populací způsobují výkyvy vymykající se logice modelu vývoje a často způsobí – více či méně dočasný – úpadek.

Kdyby tento vývojový model nebyl narušován množstvím faktorů neekonomické povahy, ať již jsou to rozdílné kulturní vzorce jednotlivých civilizací, nebo různé formy organizace výkonu moci ve společnosti, pak by nemělo smysl hledat počátky kapitalismu. V souladu se Smithovým způsobem uvažování by byl vetkán do samotné přirozenosti člověka.

Ostatně, jak stálo v prvním dílu tohoto textu (Ekonom č. 4), ve Smithově době byl pojem kapitalismus neznámý a ani on jej nepoužíval. Dějiny lidstva vykládal jako postupný růst dělby práce od počátečního stadia lovecko‑sběračských společností přes pastevecké a zemědělské až po stadium, „kde každý člověk žije ze směňování neboli stává se z něho do jisté míry obchodník a celá společnost se postupně stává společností skutečně obchodnickou“ (v originále commercial society).

Toto chápání se blíží jedné z definic kapitalismu, jak je uvádí ve své knize Kleine Geschichte des Kapitalismus (2008) Georg Fülberth. Podle něj je kapitalismus taková forma společnosti, která je zacílena na zisk a akumulaci skrze prodej zbožní produkce a služeb. Prodej za účelem zisku lze považovat za inherentní součást obchodních aktivit a není pochyb o tom, že jej nalezneme i v nejstarších dobách primitivní směny.