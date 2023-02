Mezinárodní toky energetických surovin se splašily. Kvůli válce na Ukrajině se rychle proměňuje zavedený pořádek globálních dodavatelských řetězců ropy, plynu či uhlí. Nyní dále zamíchá s kartami unijní embargo a cenový strop na ropné produkty jako nafta či benzin, které začnou platit 5. února.

O sankcích na ruskou ropu a pohonné hmoty se západní politici začali dohadovat už krátce po ruské anexi Ukrajiny loni v únoru. Rusko patří k největším světovým exportérům energetických komodit, na což spoléhá i jeho ekonomika. Příjmy z ropy a plynu tvoří kolem 40 procent ruského rozpočtu.

Od prosince minulého roku začala Evropská unie uplatňovat embargo na dovoz ruské ropy po moři, které tvoří více než dvě třetiny celkového ruského importu ropy do EU. Ve finále námořní embargo dopadlo zhruba na pětinu veškerých dodávek ropy do unie.

Embargo se nevztahuje na dodávky ropovody, které proudí do východní a střední Evropy včetně českých rafinerií. Polsko a Německo se už zavázaly, že postupně ukončí dovoz ze severního ramene ropovodu Družba. Jižní větví pak proudí ropa do Maďarska, na Slovensko a do Česka. V litvínovské rafinerii Unipetrolu, který patří pod polský koncern PKN Orlen, se ruská ropa podílí na celkových dodávkách ze tří čtvrtin. Podle mluvčího Unipetrolu Pavla Kaidla bude pro kompletní přechod na neruskou ropu potřeba, aby se zvýšila kapacita ropovodu TAL z jihu Evropy, a také bude nutná přestavba rafinerií, která potrvá dva až tři roky.

Vedle embarga Evropská unie spolu se sedmičkou ekonomicky nejvyspělejších zemí světa G7 a Austrálií zavedla loni v prosinci cenový strop na ruskou ropu ve výši 60 dolarů za barel. Pokud je cena vyšší, firmy ze zmíněných zemí nesmí ruskou komoditu přepravovat, financovat či pojišťovat přepravu, a to ani do třetích zemí. Evropské státy, zejména Řecko či Nizozemsko, přitom mají největší světovou flotilu tankerů a naprostá většina pojištění lodí jde podle listu The Washington Post přes londýnské instituce.

Cena ruské ropy Ural se od hlavního světového ukazatele vývoje suroviny Brent začala odpojovat. Nyní je o třetinu levnější.

Rusko nakoupilo podle Centra pro strategická a mezinárodní studia v posledních měsících přes fiktivní firmy s napojením na Kreml do své takzvané stínové flotily desítky starších tankerů, přesto země nemá dostatečnou kapacitu lodí, aby výpadek evropských tankerů nahradila.

Propad cen ruské ropy

Trh počítal se sankcemi na Rusko prakticky od začátku války na Ukrajině. Cena ruské ropy Ural, která až do loňského února téměř kopírovala cenu ropy Brent, se od tohoto hlavního světového ukazatele vývoje suroviny odpojila a začala klesat. Po prosincovém uvalení embarga a cenového stropu se rozdíl ještě zvýšil a ruská ropa je nyní asi o třetinu levnější než Brent. To značně snížilo příjmy Ruska, které prodává za ceny uralské ropy. Přesto jej tento finanční výpadek loni ještě příliš nezasáhl.