Dodávková auta uzpůsobená pro přepravu osob mají těžko pře­konatelný poměr ceny a užitné hodnoty. Platí to i o elektrické verzi modelu Proace City Verso Long, kterou pro Toyotu vyrábí francouzský koncern Stellantis. Testovaný vůz s vyšší výbavou Family vyjde na 1,25 milionu korun a standardně má sedm sedadel. Jakkoliv to je na „obyčejnou dodávku“ hodně, ve světě elektromobilů jde o atraktivní nabídku.

Zejména početné rodiny s malými dětmi ocení přístup k zadním sedadlům posuvnými dveřmi i drobnosti typu výklopných stolečků, u kterých mohou potomci posvačit. Nebo možnost třetí řadu sedadel z auta vymontovat a proměnit jej v malý sklad, do kterého se s mírnou nadsázkou vejde půl domácnosti. Prostor pro zavazadla a cestující je oddělen síťkou, díky které je možné kufr naložit až po strop. S nosností problém nebude, do elektrické Toyoty je možné naložit skoro sedm metráků.

Zatímco prostoru má City Verso na rozdávání, nad některými věcmi je třeba přimhouřit oči. Užitkový původ auta je znát v použití nadměrného množství tvrdých plastů a ležérním přístupu k detailům, které by ve fajnových interiérech osobních Toyot neprošly. S velkorysostí výbavy japonské značky to ale nehnulo: bezklíčové odemykání, automatická klimatizace, hlídač mrtvého úhlu. V Toyotě nechybí nic, co by v moderním autě chybět nemělo. Je tu nadstandardní pětiletá záruka na elektrický pohon a osmiletá na trakční baterii, která novému majiteli dodá na dlouhou dobu vítanou jistotu bezplatných oprav.