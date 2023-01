Změna klimatu vinařům otevírá nové trhy. „Dnes po celém Polsku vznikají vinohrady. S vínem se začíná i v Norsku. Pro naši firmu to vidím jako zajímavou příležitost,“ říká Jan Žďárský, který stojí za skupinou &Cork. Specializuje se na dodávání vinařských technologií a některým domácím vinařstvím radí, jak vylepšit produkci.

Může mít vinař raději pivo než víno a hlavně, může to být dobrý vinař?

Určitě. Já mám rád jak pivo, tak víno. Nemyslím, že by to znamenalo, že ho má raději, ale spíš ho preferuje při nějaké konkrétní příležitosti.

První firmu Vinařský ráj, která nabízí produkty pro výrobu vín, jste založil v roce 2009, kdy vám bylo 20 let. Navazoval jste na rodinnou tradici nebo jak vás to napadlo?

Popravdě to bylo náhodou. Byl jsem v Praze, kde jsem studoval právo v podnikání. Věděl jsem, že chci podnikat a mít svobodu. V té době nám s kamarádem, se kterým jsem tehdy firmu zakládal, chutnalo víno. Začínali jsme samozřejmě na sladkých aromatických vínech a postupně jsme se propíjeli k těm, řekněme, komplikovanějším. Pak nám začala chutnat sušší vína, až jsme se propili k dobrým červeným. Když jsme takhle konzumovali, naivně jsme si říkali, že udělat vlastní víno není tak těžké, takže jsme ho začali dělat v demižonu doma u dědečka mého tehdejšího společníka Robina.

To trochu připomíná scénář z českého filmu Bobule, kdy dva kluci z Prahy utečou na Moravu a začnou tam dělat víno…

Tak to ale trochu bylo. My jsme se tehdy na ten film dívali a fakt jsme si říkali, že je to skvělý nápad a že ten vinařský svět je super. Pravda ale je, že on takhle vůbec nevypadá.

Takže jste vinařský svět neznal, podíval se na romantický film a řekl si: Tohle je bomba, to budu dělat?

Když to hodně zjednodušíte, tak ano. Jak říkám, víno mi přišlo vždycky jako super nápoj. Je každý rok jiné a má jinou hloubku. Když jsme ho začali vyrábět, došlo nám, že ještě zajímavější je prodávat věci pro vinaře, protože nabídka těchto produktů není moc široká. V roce 2009 jsme založili e‑shop. Ze začátku moc nefungoval, nebyl ani pořádně profesionální. Vzpomínám ale, když se to rozjelo a přišla první objednávka za 650 korun. Pak jsme si pronajali za 500 korun měsíčně garáž, následně větší a takhle jsme se postupně stěhovali po Uherském Brodě, až jsme se dostali do Čejkovic a vyrostli do dnešní velikosti. Na konci roku 2020 jsem pak odkoupil od společníka Robina Juřeníka jeho podíl ve Vinařském ráji. Rok nato jsme koupili společnost na výrobu nádrží Kovo Prudík a pak i Areál mezi vinicemi, což je asi 11 tisíc metrů čtverečních, kde teď plánujeme sídlo společnosti a možná i nějaké další.

Když jsme jednou víno pili, naivně jsme si říkali, že udělat vlastní není tak těžké, takže jsme ho začali dělat doma v demižonu.

Prodáváte vinařské technologie, co si pod tím má nevinař představit?

Začínali jsme s malými věcmi, což jsou různé mlýnky, lisy, korky a další. Dnes nás ale primárně živí velké technologie, jako jsou například podavače hroznů či velké lisy na víno, které mají až pět metrů a jeden stojí například tři miliony korun. Postupně jsme se propracovali k tomu, že máme nějaké patentované technologie ze zahraničí, skládáme je a tyto produkty dál prodáváme zákazníkům. Dřív náš byznys vypadal tak, že jsme mu tu samotnou technologii jen dodali. Dnes klientům pomáháme i s nastavením procesů ve výrobě. Přijedeme, podíváme se na vinohrad, jak vypadají prostory, a pak se pobavíme o tom, kam chtějí vinařství posunout a jak by mohlo vypadat za tři či pět let. Tedy aby na konci bylo kvalitnější víno či jeho efektivnější výroba.

Kolik má vůbec váš holding dnes obrat?

Za rok 2022 se bavíme asi o 220 milionech korun.