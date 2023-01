Dlouhodobým nežádoucím jevem na českém trhu práce je zneužívání dohod konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelé je uzavírají i v případech, kdy by měli nabídnout klasickou pracovní smlouvu. Vyhýbají se tím například odvodům na zdravotní a sociální pojištění a dalším povinnostem plynoucím ze zákoníku práce. Stát, který o „dohodářích“ nevede dostatečnou evidenci a přichází o peníze, chce proti tomuto typu švarcsystému zakročit. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá předpis, podle něhož by nad ním úřady měly získat lepší přehled.

„Je utvořena meziresortní pracovní skupina i za účasti ministerstva financí a ministerstva zdravotnictví, kde se snažíme tuto myšlenku posunout dál,“ vysvětluje Dana Roučková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy MPSV. Příslušná legislativa by měla být hotova někdy v příštím roce. „Nebude se týkat zákoníku práce, ale zákona o nemocenském pojištění a zákona o zaměstnanosti,“ doplňuje Roučková.

Dohody o činnostech mimo pracovní poměr jsou častým a oblíbeným zdrojem přivýdělku a zároveň unikátním typem výkonu práce, který v evropských zemích nemá obdoby. Obecně jsou koncipovány jako doplněk k tradičnímu zaměstnávání a jeho flexibilnější alternativa pro časově omezené práce. Proto se na ně nevztahuje řada ustanovení platných pro pracovní poměr uzavřený klasickou smlouvou. „Tyto úlevy jsou atraktivní pro zaměstnavatele i zaměstnance. Bez dohod by byla těžko proveditelná řada brigád, krátkých nárazových prací, stejně tak by bylo obtížné zapojení rodičů na rodičovské dovolené do pracovního procesu,“ vysvětluje Barbora Cvinerová, advokátka KPMG Legal.