Na odpadu z výroby nebo ze skladů začínají firmy místo jeho drahé likvidace vydělávat. K tomu, aby ho prodávaly k dalšímu zpracování, je navíc tlačí zelená pravidla Evropské unie. Český start‑up Cyrkl Zdrojová platforma k tomu vytvořil digitální odpadové tržiště. Odpad obchodních řetězců, stavebních firem, automobilek a dalších podniků si tu kupují nejčastěji recyklační společnosti, zpracovaný materiál zde pak opět prodávají.

Cyrkl vznikl v roce 2018, fungovat začal o dva roky později. Působí ve 12 zemích střední a západní Evropy. Loni už přes jeho tržiště virtuálně proteklo 1,7 milionu tun materiálu v hodnotě necelých 100 milionů eur. Nyní je v odpadové platformě zaregistrováno téměř 18 tisíc firem.

Firma loni meziročně ztrojnásobila obrat na asi půl milionu eur (přes 12 milionů korun), letos míří na 1,8 milionu eur (přibližně 43 milionů korun). V kategorii menších firem se loni dostala do žebříčku Deloitte nejrychleji rostoucích technologických společností střední a východní Evropy.

Zakladatel a hlavní majitel firmy Cyril Klepek má ale mnohem větší ambice. Na přelomu letošního a příštího roku si chce jít pro velkou investici a začít expanzi mimo Evropskou unii. Nejdřív do Turecka, Mexika a Spojených států amerických, následně pak i na další kontinenty. „Do tří let bychom rádi byli ve všech velkých ekonomikách na světě,“ plánuje. Od nového investora by chtěl na expanzi získat 12 až 15 milionů eur.

V roce 2020 byl Cyrkl v zisku, nyní to ale neplatí. „Musíme hodně rychle růst. Chceme změnit nakládání s odpadem po celém světě a ve finále tady bude prostor jen pro několik hráčů,” říká Klepek.