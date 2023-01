Přestože i letos porostou mzdy, lidé si za ně opět koupí méně než před rokem či dvěma. Vysoká inflace stále ukrajuje z platů a úspor občanů. Podle Českého statistického úřadu loni ceny vzrostly o více než 15 procent. Letos prognóza České národní banky očekává 9,1 procenta. Mzdy se přitom podle očekávání firem a odborů zvýší jen o sedm procent. Tuzemská úroveň reálných mezd je nyní zhruba na úrovni roku 2018. Pokud se letos vyplní předpovědi ohledně vývoje inflace a nárůstu platů, budou Češi na konci letošního roku co do kupní síly na úrovni roku 2017. Kdy se tento trend otočí a Čechům se vrátí jejich předcovidová kupní síla?

Jednoduchá matematika říká, že to bude přinejlepším v roce 2026, mnohem pravděpodobněji později. Nebo ještě lépe, je prakticky nemožné, aby to bylo dříve než za tři roky, ten pokles reálných mezd byl obrovský,“ říká ekonom Dominik Stroukal, člen Národní ekonomické rady vlády. Prakticky stejně to vidí i hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek.

Jde přitom o optimistický scénář, jehož naplnění je podmíněno dalším vývojem ekonomiky – tedy jestli se například ceny energií stabilizují na nižších úrovních, jak dopadne konflikt na Ukrajině či jak se vyvine globální pandemická situace. Momentálně totiž covid‑19 sužuje druhou největší ekonomiku světa Čínu.

Nejvíce reálné příjmy klesají zaměstnancům. Naopak důchodcům inflaci do značné míry kompenzuje stát. Jen loni došlo k trojí valorizaci penzí.

Právě konec války na Ukrajině by patrně byl zásadní vzpruhou pro český průmysl a jeho zaměstnance, což by se pak odrazilo v růstu mezd. „Začne to přinášet změny ve službách a požadavcích na pracovní sílu. Jde třeba o případnou rekonstrukci Ukrajiny a její podobu. Samozřejmě je zde otázka, do jaké míry se tam vůbec české subjekty, byť i jako součásti zahraničních konsorcií, dostanou. To samozřejmě může mzdy výrazně ovlivnit směrem nahoru,“ vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula s tím, že pozitivní dopad by to mělo především na tuzemské stavební firmy, strojírenské podniky, IT firmy či společnosti podnikající ve výstavbě silnic a železnic.

Stejně tak se ale může stát, že dorovnání mezd na předkrizovou úroveň bude delší. „Jednou se tam vrátíme určitě. Třeba v Japonsku to ale trvalo 30 let,“ dodává Stroukal.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Vysoká inflace z hlediska kupní síly přitom nedopadá na všechny skupiny obyvatel stejně. Jak upozorňuje analytik České spořitelny Michal Skořepa, nejvíce reálné příjmy klesají zaměstnancům. Naopak důchodcům inflaci do značné míry kompenzuje stát. Jen loni došlo k trojí valorizaci penzí. „Je dobré mít na paměti, že celkové příjmy českých domácností jsou dány také důchody a zisky z podnikání, přičemž u těchto dvou druhů příjmů k tak prudkému propadu jako u mezd nedochází,“ říká Skořepa. Zatímco loni byla samotná průměrná mzda meziročně vyšší zhruba o šest procent, tak meziroční růst celkového příjmu průměrného obyvatele Česka byl podle aktuálních dat ke třetímu čtvrtletí ČSÚ téměř 12procentní.