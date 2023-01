Displej v kabině ukazuje minus sedmnáct, a to už svítí dopolední sluníčko. V noci nasněžilo tak, že pod bílou čepicí se auto stejné barvy skoro ztratilo. Silničáři z údolí pod sjezdovkami nespí, hlavní cesty jsou projeté, ale uklouzaný sníh a led v uličkách k chatkám i na parkovištích umí potrápit. Tedy, jak koho.

Těžko si představit lepší auto na výlet do Alp na konci prosince, než je právě toto. Subaru je synonymem univerzála, jemuž se jen tak někdo nevyrovná. Pohon všech kol sice automobilka nevymyslela, ale byla to právě tato japonská značka, která ho v 70. letech začala masově montovat do svých modelů a od té doby dovedla koncepci symetrického pohonu 4 × 4 k hranici dokonalosti. Subaru už vyrobilo víc než dvacet milionů aut s pohonem všech kol a tradičně si je volí lidé, kteří zkrátka vědí přesně, co chtějí – poctivou prověřenou mechaniku a nepřekonatelnou univerzalitu.