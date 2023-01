Pamatujete si internet na konci 90. let? Pomalé vytáčené spojení a stránky tak nepřehledné, že jim rozuměla jen hrstka vyvolených. V podobném stadiu jsou dnes kryptoměny a vlastně veškerá decentralizovaná technologie postavená na blockchainu. Internetu tehdy stačilo pár let a život si bez něj neumíme představit. Blockchain čeká stejně rychlý boom. Bez ohledu na to, jak vysoko nebo nízko se budou pohybovat ceny jednotlivých kryptoměn.

Bitcoin jako nejznámější z nich vznikl po finanční krizi v roce 2008 v přímé reakci na plán centrálních bank, které se ve jménu monetární teorie rozhodly z problémů proinvestovat. Už tehdy zněly hlasy, že kvantitativní uvolňování a tisk nových peněz povedou k jedinému výsledku – nekontrolovatelné inflaci. Americká centrální banka za poslední tři roky zvýšila objem peněz v oběhu o 40 procent (M2), ta evropská jde podobnou cestou a inflace tradičními měnami mocně cloumá.

Plody překotného pumpování hotovosti do ekonomiky začneme sklízet už brzy. Centrální banky totiž skokově zvyšují úrokové míry. Když se k tomu odhodlaly naposledy v roce 2006, trvalo to přesně dvanáct měsíců a přišel pád Lehman Brothers, který s sebou stáhl zbytek světa.

Zažíváme pověstný klid před bouří. Světová ekonomika se poprvé od vzniku bitcoinu výrazněji zadýchala. Inflační kola jsou roztočená a napětí ve světě roste. Kulisy jsou rozestavěné a v příštích měsících se uvidí, jestli výsledný film bude napínavým příběhem se šťastným koncem. Ty, kteří v tomto příběhu nehrají tak dlouho, možná zachvátí panika. Podle mě je ale růst kryptosvěta v dlouhodobém horizontu nezastavitelný. V tom krátkodobém vidím dva směry, kudy se může vydat.

Směr nahoru

Pokud se potvrdí vize zakladatelů bitcoinu, kteří nevěřili v centrálně řízený systém, čeká nás šok nepředstavitelných rozměrů. Státy nás posledních pár let pomalu ohřívají jako žáby v hrnci, takže jsme nepoznali, že se voda začala vařit a jde nám o život. Mnoho indikátorů technické analýzy naznačuje, že jsme se na dno už podívali nebo mu jsme alespoň velmi blízko.

Brzy oceníme, že bitcoinem, kterého bude vždy existovat jen 21 milionů mincí, žádný stát nedokáže tištěním nových peněz manipulovat. Jakmile kryptoměny začnou plnit roli pojistky proti nedokonalému centralizovanému systému, jejich cena půjde rychle nahoru.

Směr dolů

Může se i naplnit vize všech pochybovačů, kteří při sebemenším škobrtnutí kryptoměn zvěstují jejich finále. Pro mě je tento vývoj nepravděpodobný, ale musím uznat, že ani v tomto roce se nám nevyhnuly bolestivé pády. Loni v květnu jsme se rozloučili s kryptoměnou terra, v listopadu padla třetí největší kryptoburza na světě FTX. Pád cen vzal vítr z plachet také mladičkému trhu s nezaměnitelnými tokeny NFT. Nic z toho neohrožuje fundamentální myšlenku kryptoměn, jde o selhání jednotlivých firem. Každý takový kopanec pomáhá kryptosvětu dospět. Mladé a dynamické prostředí potřebuje překonat pubertu, zbavit se nebezpečných pirátů a začít stavět na konzervativních podnikatelích, kteří si jsou vědomi rizik a aktivně je řídí.

Kde bude krypto za rok, to je otázka

Už brzy nás čeká další krok směrem k regulaci kryptoměnových trhů. Evropská unie ji připravuje pod zkratkou MiCA. Vzroste tlak na transparentnost a bezpečnost kryptoprojektů, čímž se radikálně zvýší stabilita podnikatelského prostředí. Vnímám to jako tečku za takřka nevázaným režimem, ve kterém fungujeme dnes. Kryptoměny by se v důsledku toho mohly brzy stát legálním investičním nástrojem, investovat do nich budou banky, podílové fondy, malí i velcí investoři, prostě my všichni. Kryptoměny už nejsou jen pro nadšence do technologií, jako byl internet v roce 1998; přiblížily se masám a jsou připravené na boom.

Jestli se ptáte, zda je rozumné začít do kryptoměn v tomto roce investovat, zklamu vás. Nemám křišťálovou kouli a předvídat osud blockchainu si netroufám. Vlastně ani nevím, zda bude bitcoin pořád ve výprodeji, až tento text vyjde. Už od založení Coinmate v roce 2014 ale věřím, že by alespoň pár bitcoinových haléřů, satoshi, měl vlastnit každý. Jestli kryptoměny máte, určitě neprodávejte. A jestli v decentralizované měny věříte se mnou, pravidelně do nich nějakou tu částku spořte. Nikam se neztratí.