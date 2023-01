Máme svoji českou korunu a úvahy o zavedení jakékoliv digitální měny mohou znít jako sci‑fi. Ovšem zas tak vzdálená budoucnost to být nemusí. Zásadní rozhodnutí, které se dotkne i České republiky, může padnout už letos.

Central bank digital currencies, tedy digitální peníze centrálních bank (CBDC), jsou relativně novým fenoménem, ale historie je stará jako měnová politika sama. Že centrální banky budou mít v nejbližší době motivaci chtít posílit své současné nástroje či najít nové, nás asi nepřekvapuje.

Pandemie do hry vrátila i myšlenku CBDC. Je to termín, který vznikl v Bank of England v roce 2014, ale teprve po pandemických změnách měnové a fiskální politiky začal být často zmiňovaný. Stručně řečeno, vysoká inflace nás donutila hledat nový nástroj měnové politiky, který jsme dříve nepotřebovali. A centrálním bankám by se dnes skutečně hodil. Letošek bude naprosto zásadní pro to, jestli CBDC budeme používat u nás, či nikoliv.

Běžný účet u ČNB?

Peníze nyní generují téměř výhradně obchodní banky. Centrální banka sice peníze umí vytvořit, ale neumí je dostat do oběhu. Když dojdete do své banky a vezmete si úvěr, banka vytvoří nové peníze tím, že vám je připíše na účet. Centrální banky vytvoří něco málo peněz třeba tím, že zaplatí za práci guvernérovi, ale drtivá většina peněz vznikne v obchodních bankách.

To se centrální banky občas pokoušely změnit, když například po velké hospodářské krizi navrhovali slovutní ekonomové z Chicagské univerzity systém, kde by si moc nad penězi opět převzala centrální banka. Mělo to ale celou řadu drahých úskalí. Až Bitcoin ukázal cestu.