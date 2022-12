Kdo chce ovládat lidi, musí ovládat jejich sny. Čínský prezident Si Ťin‑pching si staré úsloví autokratů vzal za své a na letošním dvacátém sjezdu komunistické strany se zavázal, že zajistí, aby se individuální sny rozplynuly a zůstal jediný, kolektivní sen. A o čem že to mají Číňané snít? O národní hrdosti, ekonomické soběstačnosti, silné armádě a znovusjednocení s Tchaj‑wanem, o světové hegemonii a spořádané společnosti. Si nemluví do větru, pro splnění svého závazku si připravuje půdu už deset let a nyní přišla jeho chvíle.

Občané západních demokracií v listopadu a prosinci s jistou nadějí sledovali protesty, které vypukly napříč Čínou. Roznětkou byla tragédie, při níž uhořela desítka lidí v obytném domě ve městě Urumči, které se nachází v čínské Ujgurské autonomní oblasti Sin‑ťiang. Protestující se domnívali, že ke smrti lidí přispěla tvrdá proticovidová opatření, která zabránila obyvatelům opustit své byty včas. V Číně jsou karantény vynucovány rozličnými způsoby, mezi něž patří i zapečetění domovních dveří nebo stavba vysokých plotů.

Protesty se rozšířily do celé země včetně hlavního města Pekingu, a tak si Západ začal klást otázku, o jak zásadní nebezpečí pro moc současného prezidenta jde. Okamžitě se vyrojily články porovnávající protesty s těmi z roku 1989, kdy skončili pod pásy tanků čínské lidové armády demonstranti na náměstí Nebeského klidu i jinde. Byť se na současných protestech objevují hesla jako „Pryč s komunistickou stranou!“ a mohou působit ještě radikálněji než ta před 33 lety, šance změnit směřování země je nízká.

Ujguři jsou podle týdeníku The Economist nuceni vlastnit obušky a štíty. Jsou cvičeni na chytání „teroristů“ ze sousedství.

Masivní protesty v roce 1989 se rozšířily ve chvíli, kdy pozice komunistické strany byla slabá. Způsobil to vnitřní rozkol mezi konzervativním a liberálním křídlem. Od říjnového sjezdu ale v současném vedení partaje nezbyl nikdo, kdo by si dovolil zpochybňovat rozhodnutí vrcholného lídra Si Ťin‑pchinga. Čínský prezident je tak nejmocnějším mužem země od dob Mao Ce‑tunga. A přirovnání je přiléhavé ještě z dalšího důvodu; Si se po vzoru Velkého kormidelníka pojistil proti neloajalitě občanů.