Ministerstvo financí má plán, jak přimět lidi, aby si více sami spořili na důchod. Chce to udělat především rozšířenou nabídkou možností. Plánované změny by mohly nabýt účinnosti už od začátku roku 2024. Zásadní pobídkou má být, že peníze nově určené na tyto účely by lidé mohli výhodně odečíst z daní. Jde nejen o vklady do současných penzijních účastnických a transformovaných fondů, ale i na takzvaný investiční penzijní účet. Ten by pro klienty mohli vést například banky, investiční společnosti či obchodníci s cennými papíry.

Již existující penzijní fondy by podle návrhu mohly investovat odvážněji, což by pro účastníky znamenalo na jednu stranu možnost vyššího zhodnocení a na druhou i vyšší riziko.

Největší otazník zatím visí nad úvahou změnit výši státního příspěvku u doplňkového penzijního spoření. Ministerstvo totiž plánuje zavést jednotnou poměrnou částku, kterou lidem přispívá, činila by 18 procent jejich vkladu. „Samotné sjednocení procentuální výše pro všechny úložky je správné a vítáme ho, produkt bude přehlednější. Zásadním problémem je navrhovaná výše příspěvku. To by v reálu pro většinu aktuálně spořících účastníků znamenalo nominální snížení státního příspěvku, což bude působit demotivačně,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR (APS).

Podle staršího průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2017 byl státní příspěvek největší motivací lidí, proč si na stáří odkládají. Jako nejdůležitější ho tehdy označila více než půlka respondentů.

Kolik procent od státu

Dnes je spodní hranice, kde začíná nárok na státní příspěvek, stanovena na 300 korun měsíčně. K tomuto vkladu každý od státu dostane 90 korun, poměr příspěvku k vložené částce tedy činí 30 procent. Na maximální příspěvek ve výši 230 korun dnes dosáhne ten, kdo spoří 1000 korun. Tady je poměr 23 procent. Nad tuto částku se už příspěvek nezvyšuje, ale lidé si mohou odečíst tyto peníze od základu daně z příjmů.