To nejhorší ekonomické období ještě určitě není za námi, v příštím roce se v oblasti nemovitostních fondů začne oddělovat zrno od plev a některé fondy se dostanou do potíží, říká spoluzakladatel nemovitostní a developerské skupiny Arete Lubor Svoboda. Nezastírá, že on sám se na tohle období těší, Arete má jen na příští rok připraveno na akvizice kolem 100 milionů eur a chce ekonomický útlum využít k výhodným nákupům. Jak Svoboda tvrdí, ceny půjdou dolů nejen kvůli tomu, že jiné fondy budou muset kvůli potížím prodávat aktiva, ale i proto, že se z českého trhu stáhla značná část zahraničních investorů.

Fond Arete investuje do logistických a průmyslových nemovitostí. Jaký dopad na tento váš byznys měla válka na Ukrajině?

Zásadní vliv to na nás nemělo. Patříme do třídy alternativních investic, kterým se právě v dobách krizí daří udržovat hodnotu. Důležité je, že průmyslové a logistické areály jsou schopné generovat pozitivní cash flow. Zatímco v maloobchodě v časech krize výnosy klesají, u industriálních nemovitostí se to neděje. Samozřejmě nás ovlivňují rostoucí náklady na financování, jež jdou nahoru spolu s inflací. Spousta fondů, které mají výrazný podíl dluhu na investovaných penězích, teď může mít velké starosti s tím, jak dluhovou službu utáhnou. Pro nás to naštěstí problém v podstatě není.

Proč?

Za prvé, externí zdroje financování u nás nepřesahují ani deset procent, takřka výhradně pracujeme s vlastními zdroji. Za druhé, náš byznys jede v eurech, máme v nich úvěry a dostáváme v eurech i nájmy. Přičemž platí, že dluhové financování v eurech je teď mnohem levnější, než kdybychom si půjčovali v korunách.

Takže se vás válka v podstatě nedotkla?

Válka a s ní související ekonomický útlum měly samozřejmě vliv na pokles transakcí ve střední a západní Evropě. Velké zahraniční fondy, které investovaly ve střední a východní Evropě, více méně pozastavily svou akviziční činnost. Což je pro nás ale zase vlastně dobrá zpráva, protože je to příležitost využít odmlky těchto velkých hráčů. Stejně tak je pro nás pozitivní i to, že začaly klesat transakční ceny. Což opět souvisí s tím, že je tu výrazně méně zájemců, kteří mají dostatek hotovosti a pokryté financování na velké transakce. Mimochodem, když byla poslední krize započatá v roce 2008, tak za devadesáti procenty velkých transakcí byly zahraniční firmy a zahraniční kapitál. Dnes už tak ze čtyřiceti procent tvoří tyhle velké obchody kapitál český. Což zároveň oživuje trh, protože při minulé krizi zahraniční kapitál zmizel a rok se vůbec neobchodovalo. To nyní naštěstí nehrozí.

V Česku je jen přibližně jedno procento ploch industriálních nemovitostí neobsazených. Je to historický rekord.

To zní, jako kdyby na vás měl ekonomický útlum jen pozitivní dopad. Zhruba polovina nemovitostí ve vašem fondu ale spadá do odvětví logistiky a tam se dá očekávat určité ochlazení. E‑commerce se například nemusí dařit tak jako během covidu, ne?

Z dlouhodobého hlediska bude e‑commerce určitě posilovat na úkor kamenných obchodů. To je trend, který se nezastaví. Jistě, několik e‑shopů asi pokles tržeb tvrdě pocítí, už dnes je vidět propad tržeb o 30 procent. To ale neznamená, že nemají plné sklady. Budoucnosti se určitě nebojím. Vždyť dnes je v Česku jen přibližně jedno procento ploch industriálních nemovitostí neobsazených. Je to historický rekord, neobsazenost byla dříve zhruba okolo tří procent. Z toho jasně vyplývá, že poptávka po industriálních nemovitostech je mnohem vyšší než nabídka. Zároveň nám roste nájemné a k tomu všemu dochází v posledních letech k určité deglobalizaci, stahování výroby blíž odběratelům. Přestává tak fungovat systém dodání just in time, který umožňoval mít minimální zásoby. Dnes mají firmy radši víc zboží na skladě, i když je to dražší, než aby doufaly, že ten toužebně očekávaný kontejner s potřebnou dodávkou skutečně připluje včas. Což opět znamená, že poptávka po průmyslových nemovitostech ve střední Evropě bude růst.