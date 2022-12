Miláčci akciových investorů poznávají po letech takřka nepřetržitého růstu hranice svých možností. Američtí technologičtí obři Apple, Amazon, Microsoft, mateřská společnost Facebooku Meta nebo Alphabet, pod který spadá Google, čelí útlumu ekonomiky, rostoucí konkurenci, ale také dopadům takřka neomezeného vládnutí svých bossů. Pětice takzvaných Big Tech firem tak ve velkém propouští a brzdí i další přebujelé náklady. A to i přesto, že stále poměrně slušně šlape.

Meziroční růst tržeb těchto společností se ve třetím čtvrtletí podle listu The Economist zastavil těsně pod deseti procenty. Nicméně dříve se standardně pohyboval ve středních dvouciferných číslech. Namlsané akciové trhy, vyšponované zejména masovými nákupy během pandemie, na to reagují velice citlivě.

Tržní kapitalizace gigantů ze Silicon Valley v letošním roce klesla více než o jednu třetinu. V peněžním vyjádření se „vypařilo“ kolem 3,7 bilionu dolarů. To s sebou stahuje celé akciové trhy. Velká pětka totiž tvoří téměř čtvrtinu hodnoty firem z indexu S&P 500, který zahrnuje akcie 500 největších na amerických burzách obchodovaných podniků. Přitom ještě v roce 2013 byl tento podíl pouze osm procent.

Americké akcie tak letos podle indexu S&P 500 ztratily 16 procent, bez Big Tech firem by to ale bylo o čtvrtinu méně. Index Nasdaq‑100, který zahrnuje převážně technologické společnosti, se tento rok propadl dokonce o 28 procent.

Velké propouštění

Většina velkých technologických firem současnosti jako Amazon či Meta, ale také ty menší jako hudební server Spotify, online videotéka Netflix nebo e‑commerce společnost Shopify, mají jedno společné – vznikly díky internetu. Bez něj by neexistovaly. Ani lidé dnes bez internetu prakticky nefungují. Proto technologické firmy už v letech před pandemií rychle rostly, nabíraly spousty zaměstnanců a investovaly vysoké částky do dalšího rozvoje. To ještě zesílilo během pandemie covidu, kdy byli lidé zavření doma a místo v kamenných obchodech, na koncertech či v kinech utráceli peníze za internetové služby. Financí na to měli dost i díky tomu, že vlády novými penězi podporovaly růst ekonomik postižených uzavírkami.