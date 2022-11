Měla by Evropská unie dotovat fungování a rozvojové projekty firem ve svých členských zemích? Anebo tím jen křiví podnikatelské prostředí a přispívá na často neživotaschopné projekty? To jsou otázky, které se v mnoha obměnách neustále vrací už od vstupu Česka do Evropské unie téměř před 20 lety. Bez ohledu na odpovědi a sílu argumentů na obou stranách se závislost Česka na evropských dotacích zvyšuje. V aktuálním rozpočtovém období, které začalo běžet loni a potrvá do roku 2027, je pro Českou republiku nachystáno v úhrnu 1,2 bilionu korun.

Peněz, které se mají prostřednictvím dotací rozlít po české ekonomice, je nejvíce v historii. „Na konci každého programového období evropských fondů se říká: teď je ta poslední šance, teď jsme ještě čistí příjemci podpory z EU a musíme ji vyčerpat. Zatím jsme to slyšeli třikrát a přitom realita je zcela jiná, ty prostředky se navýšily,“ uvádí ředitel PwC se zaměřením na strategické poradenství v oblasti ESG Ondřej Ptáček.

„V zásadě lze v dnešní době říci, že jakákoliv koruna vydaná v Česku na výzkum a vývoj či na projekty v oblasti energetických úspor, případně snižování emisí CO₂ může být dotována a množství zdrojů je velmi široké. Toto platí nejen pro podnikatelské subjekty, ale také pro veřejný sektor, či dokonce i pro běžné občany,“ dodává konzultant poradenské společnosti Deloitte Daniel Trubela.

1,2 bilionu Kč

Takový je celkový objem evropské dotační podpory dostupné pro Česko v rámci rozpočtového období let 2021 až 2027.

Státní dotace mají pro českou ekonomiku zásadní význam. Umožňují rychleji zvyšovat výkonnost firem a tím posouvat celé hospodářství na vyšší úroveň. „Jako příklad lze uvést firmy působící ve výrobním sektoru, kde je velký tlak na zapojování pokročilých technologií, náročných na investiční náklady, ale i na know‑how,“ popisuje vedoucí poradce společnosti enovation Markéta Kryková.

Také podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské jsou dotace užitečným nástrojem motivace a podpory prospěšných činností, které by jinak firemní sektor, případně obce nedokázaly samy zrealizovat. „Ale běda, když se dostanou do nesprávných rukou. Pak napáchají více škody než užitku stejně jako sirky v rukou malých dětí,“ dodává Horká. Místo podpory tržní soutěže a konkurenceschopnosti jsou pak za pomoci evropských peněz vytvářeny netržní výhody, bují neférová soutěž i korupční prostředí.