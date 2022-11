Ke zvýšení mezd do úrovně inflace, která je nyní na 15 procentech, nemá rozpočet ani vůli téměř žádná firma. Pokud se letos přidávalo na platech, bylo to podle informací poradenské společnosti KPMG do pěti procent, přičemž celých 60 procent zaměstnanců se nedočkalo zvýšení žádného. Firmy se to snaží zaměstnancům kompenzovat jednorázovými příspěvky nebo benefity. „Bonusy jsou solidární řešení, ale ne závazek, který by firmu trvale zatížil. Pokud jsou společnosti komunikačně šikovné, nazvou bonus inflačním nebo energetickým. Zaměstnance si tím mohou na nějakou dobu stabilizovat,“ uvádí Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu personální společnosti ManpowerGroup.

Situace nahrává řádné revizi benefitů. Mnoho firem ji potřebuje, protože benefitní systém udržují většinou v neměnném stavu roky, konstatuje Lenka Fabová, manažerka personální společnosti Devire. „Chybí jim ale kreativita. Proto uslyšíme víc o zkrouhávání než o tom, že by se lidem začaly nabízet benefity, které pro ně mají opravdu smysl. V mladých firmách je třeba skvělé nabízet placení streamovacích služeb typu Netflix.“

Pokud firmy zdražení nějakého již zavedeného benefitu převedou na zaměstnance, může se lehce stát, že přestanou sloužit, jak mají, tedy jako motivátor pro lidi, aby zůstali. „Stoprocentně proplacené stravenky nebo MultiSport karta jako benefit skutečně potěší. Ale když je dotace ze strany firmy jen poloviční, mohou se jevit jako nevýhodné,“ varuje Fabová.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Když má Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Be­nefity, charakterizovat ideální benefit pro sou­časnou ekonomickou situaci, zdůrazňuje, že by zaměstnavatele neměl moc stát a přitom zaměstnancům finančně pomoci. „Z tohoto hlediska jsou pro firmy nejvýhodnější benefity související s časem. Nabídnout zaměstnancům více volna nebo flexibilitu práce zpravidla nezvedá náklady příliš,“ říká. To jsou zároveň bene­fity, které lidé nejvíc chtějí i podle průzkumu společnosti Předvýběr.cz.