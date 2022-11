Poradám vládne jen pár hlasů, především vedoucího. Nikdo nic nerozporuje. Prostor pro dotazy zůstává nevyužitý. Lidé se bojí udělat chybu, a když ji udělají, snaží se ji skrývat, někdy ji hodí na druhého. Nepomáhají si. Jinde se na poradách hádají a každý se snaží odejít jako hrdina. Obojí je známkou psychologického nebezpečí. Výsledkem je nízká produktivita a vysoká fluktuace. „Kde je strach udělat chybu, tam se stagnuje,“ říká psycholožka Olga Zimmermann, která se zaměřuje na psychologické bezpečí v pracovních týmech. Využívá při tom metodu z knihy Amy Edmondsonové Fearless Organization.

Existuje vůbec v praxi dokonale vyladěný tým?

Neexistuje. Nejblíž ideálu je tým, kde je možné o všem mluvit. Psychologické bezpečí je jednak skupinová souhra, ale i schopnost člověka mluvit o věcech, o kterých mluvit není lehké. Zažila jsem jeden skvělý tým, byl to management jedné továrny. Ale dokonalý nebyl. Nejdřív jsem si říkala, že mě ti lidé nepotřebují. Až pak v diskusi vystoupil jeden muž a řekl: ale my máme problém. Když o něm začal mluvit, začali i ostatní přikyvovat na znamení souhlasu. To otevřelo další vrstvu.

Kdy je třeba řešit psychologické bezpečí? Jak poznat, že už to hoří?

Otázku „je u nás bezpečno?“ je dobré klást si pořád. Jasné signály, že je zle, jsou, když jsou lidé zticha a málo spolu mluví, panuje příliš velký konsenzus. Také když je těžká atmosféra a lidi se navzájem chovají nepříjemně, až toxicky. Mohou se obviňovat a intrikovat proti sobě. Zásadní je, když nemluví o tom, že se jim něco nedaří. Definice psychologického bezpečí vychází ze vztahu k chybám: bezpečí je atmosféra, ve které lze udělat chybu, přiznat ji, mluvit o ní, poučit se z ní a jít dál. V takovém prostředí člověk za chybu není trestán. Když se hledá viník, je to pro tým skličující. Kde je strach udělat chybu, tam se stagnuje. Kde není, lidé se vyvíjejí.