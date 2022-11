Přestože plánovaná daň z neočekávaných zisků nebude mít podle šéfa banky Creditas Vladimíra Hořejšího dopad na stabilitu bankovního systému, bude její zavedení špatným krokem. „Mluvit o nadměrných ziscích v cyklickém odvětví, jakým je bankovnictví, je přece jen velkým zjednodušením. Po dobrých letech přicházejí i léta slabší a na to bychom neměli rozhodně zapomínat,“ říká bankéř.

„Pokud je to potřeba, tak by se neměl speciálně zdaňovat konkrétní sektor, ale mělo by se zvýšit zdanění zisků obecně,“ dodává.