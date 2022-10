Zeptáte‑li se motoristických fanoušků, kdo postavil první bláznivě rychlé SUV na světě, většina z nich si vzpomene na Jeep Grand Cherokee SRT z konce devadesátých let. Opravdoví znalci by připomněli ještě o pár let starší Lamborghini LM 002, původně postavené pro italskou armádu.

Nechybělo však mnoho a prvenství mohlo patřit značce Audi. Její technici koncem sedmdesátých let pomáhali vyvíjet terénní vozidlo pro Bundeswehr, dnes známé jako Volkswagen Iltis. Když viděli jeho dovednosti v terénu, řekli si – to by bylo auto, kdyby mělo silnější motor od Audi! Jejich šéf Ferdinand Piëch se tomu sice nejprve vysmál, ale nakonec souhlasil se zabudováním pohonu všech kol do rallyového speciálu. Tak vzniklo legendární quattro, jeden z pilířů vzestupu značky Audi do prémiového klubu.

Na svou velikost nevypadá

Dnes testovaný model SQ5 oba světy spojuje. K pohonu 4×4 a stádu divokých koní přidává zvýšený podvozek pro jízdu mimo asfalt. Řada Q5 je středem nabídky ingolstadtských SUV. Délkou 4,7 metru by teoreticky odpovídala třeba modelu Škoda Kodiaq. Uvnitř je však menší, jelikož prémiová platforma musí pojmout výkonnější a rozměrnější motory uložené podélně.