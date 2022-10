Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že problematika nabývání, držení či zcizování střelných zbraní je právem velmi přísně regulována, po bližším zkoumání je jisté, že tento předpoklad tak úplně neplatí ve vztahu k jakýmkoliv střelným zbraním. Zákonodárce totiž vtělil do zákona o střelných zbraních a střelivu, který především jmenovanou problematiku upravuje, jejich rozlišování do tzv. kategorií zbraní, pro něž jsou posléze stanoveny velmi rozličné podmínky a omezení.

Kategorie zbraní jsou vymezeny podle toho, nakolik nebezpečné se ty které zbraně, do nich náležející, zákonodárci jevily. Nejméně přísně jsou regulovány zbraně kategorie D a C-I. A právě tyto nejbenevolentnější kategorie zbraní se stávají středem pozornosti a ústředním tématem dnešního dílu Práva k Ranní Kávě, ve kterém se dozvíte, že do nich zdaleka nespadají jen „sranda zbraně“ typu zbraní airsoftových nebo paintballových.

Jmenovanou problematikou vás provede zkušený moderátor a seniorní právník AK PRK Partners Martin Frolík společně se svým dnešním hostem, advokátkou AK PRK Partners, spoluautorkou Právních novinek a také členkou spolku, který provozuje v Zámku Oslavany největší muzeum krátkých palných zbraní v České republice, Kristýnou Faltýnkovou.

