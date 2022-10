Neudržované a v řadě případů neodpovídající skutečné ekonomické realitě, tak vidí mnozí účetní a auditoři české účetní standardy. Pro Česko jako malou exportní ekonomiku by bylo vhodnější přejít na mezinárodní účetní standardy. Výhodné by to bylo hlavně pro firmy, které podnikají či plánují podnikat v zahraničí anebo tam chtějí hledat investory.

Mezi českými a mezinárodními standardy, takzvanými IFRS, panuje mnoho rozdílů, ať už čistě formálních, anebo pokud jde o promítání nových trendů, jako jsou například kryptoměny nebo operativní leasing, do ekonomické a účetní reality. A tak když si jedna a táž společnost spočítá výsledek hospodaření podle obou standardů, nedojde ke stejnému výsledku.

„Největší odlišnost od českého účetnictví je v tom, že mezinárodní účetní standardy se víc zaměřují na rea­litu, skutečný stav věcí, jaký je teď k aktuál­nímu datu. České účetnictví se dívá na řadu věcí, které společnost vlastní, velmi rigidně,“ vysvětluje manažer auditu ve společnosti Apogeo Jaromír Chaloupka.

Rozdíl v cenách nemovitostí

Tak například pokud si společnost koupila v roce 2005 nemovitost za tři miliony korun, v účetních knihách sestavených podle českých standardů bude pořád oceněna v pořizovací hodnotě, pouze každoročně snižované o zákonné odpisy. Její skutečná hodnota, kterou by ji ocenily mezinárodní účetní standardy, ale bude nyní vzhledem k obecnému růstu cen nemovitostí několikanásobně vyšší.

Mezinárodní účetní standardy se více zaměřují na realitu, účetnictví pak lépe popisuje skutečný stav firmy a jejího majetku.

České standardy podle auditorů ani neumožňují přizpůsobit účetnictví potřebám firmy. Zjednodušeně řečeno stejné výkazy musí vést jak velké průmyslové podniky, tak malé společnosti podnikající například v odvětví služeb. Mezinárodní účetní standardy jsou v tom mnohem flexibilnější. Umožňují například i odepisovat části zařízení či strojů podle toho, jak rychle se opotřebovávají.