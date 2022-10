Před rokem vcházel do sněmovních voleb premiér Andrej Babiš se svým hnutím ANO jako favorit. Po volebním víkendu ale odešel poražen. Dvě antibabišovské koalice Spolu a PirSTAN dokázaly seskládat 108 hlasů v nové Poslanecké sněmovně a poslat ANO do opozice. V listopadu byl sestavením vlády pověřen lídr Spolu a předseda ODS Petr Fiala, v prosinci se jeho kabinet ujal řízení země. Co se za necelý rok vlády týmu Petra Fialy povedlo a co ne? Velkým plus je především jasná zahraničněpolitická orientace na pomoc bojující Ukrajině a příklon k celounijním protikrizovým řešením. Velkým minus je pak půlrok zmatené domácí ekonomické a sociální pomoci, která dosud není dokončená.