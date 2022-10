Když celé roky klesají zisky, není to pro banku jednoduchá situace. A Credit Suisse v několika posledních letech navíc postihly mnohé skandály. Ať už to bylo velice riskantní financování spekulativních obchodů hedge fondu Archegos, kompenzace klientům za ztrátové investice do dluhopisů společnosti Greensill, úplatky v Mosambiku či praní špinavých peněz pro bulharského obchodníka s drogami. Kolem banky se 166letou tradicí se v posledních týdnech vyrojily spekulace, jestli náhodou nestojí před krachem.