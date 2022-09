Světová ekonomika se v posledních letech podobala člověku závislému na návykových látkách. Drogou se jí staly „levné“ peníze. Celý finanční systém se pravidelně dopoval infuzemi likvidity, což mělo na zdraví ekonomiky podobně škodlivý efekt, jako mají tvrdé drogy na zdraví svých konzumentů. Přežívaly firmy, které by za normálních podmínek dávno zkrachovaly, protože by neměly na splácení závazků. Zároveň se na trzích nafukovaly mnohé bubliny – peníze, jež tekly do ekonomiky, se přece někam musely investovat…

Jak nebezpečně křehký je systém závislý na uvolněné měnové politice, se ukazuje nyní, když inflace k překvapení mnohých po letech prudce roste. Podobně jako je bolestná „odvykačka“ u narkomanů, i světová ekonomika bude mít nyní těžké abstinenční příznaky. Bolet to bude mimo jiné investory na kapitálových trzích, kteří od poslední velké finanční krize roku 2008 měli i díky uvolněné politice centrálních bankéřů hotové žně. Tohle eldorádo letos skončilo, trhy se propadají a investoři sčítají ztráty. Proto jsme pro všechny současné i budoucí investory v tomto čísle Ekonomu připravili menší manuál, jak se v nynější situaci chovat. I nyní se totiž dají na kapitálových trzích vydělat peníze.

Přeji pěkné čtení.