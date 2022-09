V době koronavirové pandemie přijalo Česko zákon o elektronizaci zdravotnictví, aby rozhýbal digitální komunikaci nemocnic, klinik a lékařů a podpořil elektronickou výměnu dat. Státní nemocnice se přesto dál potýkají s problémy u vlastních IT systémů. Chybí peníze na výměnu zastaralé techniky, a když se už podaří získat na ni dotace, často se dostávají do časové tísně – zakázky nestihnou vysoutěžit. Řada nemocnic dál používá desítky let staré systémy, které nemohou plnit velkou část úkolů, tak jak by podle přijatého zákona měly.

Například ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové funguje klíčový zdravotnický software, v němž nemocnice shromažďuje data o pacientech a do nějž lékaři píší nálezy a zprávy, už 27 let. Starý program je alfanumerický, k jeho obsluze není možné používat myš a také export či sdílení dat ze systému mimo nemocnici představuje nepřekonatelný problém. „Tento systém byl morálně a technicky zastaralý, prakticky už když se v 90. letech zaváděl,“ upozornil lékařský náměstek hradecké nemocnice Miroslav Měšťan na konferenci týdeníku Ekonom Digitální zdraví.

Elektronizace zdravotnictví Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví přinesl dobrý základ pro digitalizaci, který je ale potřeba dál rozvíjet, například v oblasti telemedicíny. O legislativě diskutovali (zleva) statutární zástupce ředitele ÚZIS Vladimíra Těšitelová, ředitel VZP Zdeněk Kabátek, místopředsedkyně představenstva Agel Marie Marsová a advokátka Jana Sedláková. Debatu moderovala zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom Alžběta Vejvodová.

Posledních šest let nemocnice usiluje o výměnu. Nejprve chyběly peníze, poté byl nedostatek kvalitních zájemců o zakázku. S jedním z uchazečů natřikrát vyhlášeného tendru se nemocnice nakonec soudí. Přesto se jí v příštím roce snad konečně podaří plně přejít na nový software. Kvůli koronaviru se posunul termín pro vyčerpání evropských dotací, a tak nemocnice stihla zadat zakázku na poslední chvíli znovu.

Desítky let staré IT systémy používají zdravotnická zařízení po celém Česku. Například v brněnské fakultní nemocnici mají úplně stejný jako v Hradci Králové. Obměna centrálního nemocničního systému je pro mnoho nemocnic obtížně splnitelným úkolem, říká náměstek ředitele pro IT z Fakultní nemocnice Ostrava Petr Foltýn z vlastní zkušenosti: „Probíhá za nepřetržitého provozu a s velmi specifickými uživateli. Je to úkol, na který se často i několik let připravujete.“