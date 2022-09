Příznaky úpadku jsou plíživé. V konjunktuře je snadno přehlédnete, krize ale neduhy sečte a znásobí. Vše začíná a končí tím, kdo je u kormidla. Určuje kurz a je zodpovědný za opatření, která mají firmu udržet na správné cestě. Jenže reakce mnohdy nepřichází včas. Blahobytná léta otupila manažerskou ostražitost. Řada podnikatelů se s ekonomickým propadem setkává vůbec poprvé, management postrádá zkušenosti.

Jak by tedy měli podnikatelé poznat, že má jejich firma nakročeno ke krizi? Cash flow nelže, ale ekonomické ukazatele jsou jen symptomy. Jádro leží jinde. Firma se nevyvíjí, nedokáže se přizpůsobit vnitřním anebo vnějším podmínkám. Představte si to třeba jako pohodlnou stagnaci. Asi v duchu: Jsme v plusu, máme zakázky, to nám stačí. Byť se to jeví bezpečně, právě si kupujete lístek do podnikatelského očistce.