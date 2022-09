Stavební spoření je mezi Čechy jednoznačně nejoblíbenější způsob ukládání peněz. Jak ukazují nejrůznější průzkumy, přibližně každý druhý Čech si takový úvěr vezme, a to i v případě, že ne pro sebe, ale pro děti. Aktuálně obliba stavebka lehce klesá, jak ukazují čísla Asociace českých stavebních spořitelen. Zatímco ještě na konci roku 2020 ho preferovalo jako způsob spoření asi 61 procent dotázaných, v době vysoké inflace a ekonomické nejistoty po něm dnes sáhne asi 46 procent Čechů.

Větší oblibě se momentálně těší nakupování drahých kovů, což nic nemění na tom, že v Česku je dnes přibližně 3,26 milionu smluv ve fázi spoření. S ohledem na to, že každý člověk včetně nezletilých může mít jen jednu, splácí ho tedy asi 30 procent populace.

Všem na tento druh spoření přispívá stát. Ročně musí z rozpočtu takto vynaložit asi 4,4 miliardy korun. I proto se v posledních týdnech opět rozhořela veřejná debata na téma zrušit či změnit podporu stavebního spoření. V srpnu se objevily spekulace, a dokonce je otiskla některá média, že takový bod byl na programu setkání členů Národní ekonomické rady vlády (NERV) s premiérem Petrem Fialou.

Podle prověřených informací nic takového NERV zatím vůbec neprojednával. Nicméně zrušení podpory stavebního spoření mezi některými z členů NERV rezonuje a ministr financí Zbyněk Stanjura o takové možnosti rozhodně ví.

„Již od začátku mediální debaty o stavebním spoření a jeho možném zrušení se jednalo pouze o jeden z mnoha návrhů, jak postupně snižovat vysoký schodek státního rozpočtu. Dlouhodobě jej doporučují i experti, protože ve stávající podobě jde o obyčejné spoření se státní podporou bez jakékoliv vazby na bydlení či stavbu. Nicméně teď to není na seznamu priorit,“ reagovala šéfka tiskového oddělení resortu Michaela Lagronová.

Sám Stanjura před několika dny pro Blesk prohlásil, že o zrušení se začalo mluvit až po jednom novinářském dotazu, které se ho týkalo. „Nepřipravuju to. Máme jiné priority, jako jsou energie a rozpočet. Je to jen jeden ze sporných výdajů státního rozpočtu, protože to není žádné stavební spoření. Je to spoření se státní podporou. Jestli ale k něčemu dojdeme, tak by to mohlo platit od 1. ledna 2024, určitě ne dřív,“ řekl bulvárnímu deníku, pro který je to s ohledem na profil jeho čtenářů velké téma.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Z řad členů NERV patří mezi kritiky tohoto příspěvku občanům šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl či sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop.

Prvně jmenovaný dokonce znovunastolení tématu fandí. „Z pohledu Národní rozpočtové rady je příspěvek na stavební spoření nevhodným mandatorním výdajem veřejných rozpočtů, a proto zahájení debaty o jeho zrušení chápeme a vítáme. Od zrušení příspěvku samozřejmě nelze očekávat, že vyřeší problém současné více než 220miliardové výše strukturálního deficitu – stát by zrušením příspěvku ušetřil pouhé jednotky miliard,“ připustil pro Ekonom Hampl. „Nicméně z našeho pohledu hlídačů dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí by se mohlo jednat o jeden z prvních kroků k nápravě jejich současné strukturální nerovnováhy,“ dodal bývalý viceguvernér ČNB.

Prokopova výtka zase směřuje k praxi, že nemalá část ze státního příspěvku jde stavebním spořitelnám. „Jednu až dvě miliardy z příspěvku ve výši 4,4 miliardy, které stát na podporu stavebního spoření pošle, seberou poplatky bank a stavebních spořitelen. Roční poplatek za vedení a správu účtu je někde 325 korun, jinde 360 a při více než třech milionech smluv to znamená asi miliardu korun,“ vypočítal.