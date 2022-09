Stoletý Walter Orthmann z jihobrazilského města Brusque se letos zapsal do Guinnessovy knihy rekordů výkonem, který se bude jen těžko překonávat. Ve společnosti RenauxView, vyrábějící látky, pracuje nepřetržitě již 84 let. Dožít se stovky a stále pracovat je unikátní počin sám o sobě a je možné ho vnímat jako věc z minulosti. Éra, kdy lidé běžně strávili v jednom zaměstnání celý život, je ovšem pryč už dávno. Trendem současnosti je něco zcela opačného, než co prožil obchodní manažer Orthmann, mezi zaměstnanci se prosazuje pravidelná změna práce.

Proč se tak ale vlastně děje a co všechno můžeme častým střídáním zaměstnavatele získat a co ztratit?

Měnit často zaměstnání již není stigma

Lidé často měnící práci bývali v minulosti nezřídka stigmatizováni. V 70. letech psychologové dokonce toto pracovní chování pojmenovali jako hobo syndrome, v překladu tedy syndrom tuláka či pobudy. Už z názvu samotného vyplývá, že jak zaměstnavatelé, tak mnozí ostatní zaměstnanci nevnímali takové lidi pozitivně. V Česku se často hovořilo o takzvaných fluktuantech, rovněž v negativním smyslu.