Neuběhlo ani devět měsíců a ve vztahu mezi australskou společností Zip a českým Twistem to začalo skřípat. Zip, který loni v listopadu dokončil převzetí poskytovatele odložených plateb za 2,5 miliardy korun, změnil kvůli prudkým turbulencím na trhu strategii. V zemích, které nepovažuje za klíčové, hledá nové cesty, jak pokračovat. „Součástí mého mandátu je oslovit možné strategické investory a partnery. Do konce roku bychom chtěli mít jasno,“ říká zakladatel a šéf Twista Michal Šmída. Sám na transakci „papírově“ prodělává. Za svůj podíl dostal zaplaceno v akciích Zipu, jejichž hodnota od listopadu spadla bezmála o 90 procent. „Je to frustrující. Nedotklo se to jen mě, ale i dalších lidí ve firmě. Ale nehroutíme se z toho. A rozhodně nelitujeme, že jsme do toho obchodu šli. Jiná cesta než se stát součástí globálního hráče prostě nebyla možná.“

Akcie finančnětechnologických firem zaznamenaly v první polovině roku prudký propad, svět zřejmě stojí na prahu recese a lidem kvůli vysoké inflaci klesají reálné příjmy. Co to všechno znamená pro Twisto?

Přizpůsobili jsme se. Víc se zaměřujeme na ziskovost. Ať už na úrovni jednotlivé transakce a klienta či celofiremních nákladů. Jsme velmi opatrní v tom, jak rosteme, nechceme se pouštět do velkého rizika. Není třeba každý rok zdvojnásobit počet klientů jako dosud, čekáme, že budou přibývat tempem 40 procent ročně. Zaměřujeme se spíš na kvalitu portfolia.

Jak se to projevuje?

Jsme přísnější při schvalování nových klientů a jejich plateb. Díváme se, zda je klient opravdu v dobré finanční kondici. Přidali jsme další kritéria. Vedle informací z registru, které představují pohled zpátky, nově zkoumáme, jak je na tom klient finančně teď. Evropská směrnice PSD2 nám s jeho svolením umožňuje nahlédnout do jeho bankovního účtu. Zároveň jsme začali redukovat náklady, ukončili jsme spolupráci s agenturními vývojáři, kteří se měli podílet na plánované expanzi. Tým Twista se za poslední rok zvětšil skoro na dvojnásobek, máme zhruba dvě stovky lidí. Nikoho nepropouštíme, ale podstatně jsme přibrzdili nábor.

Měli jsme nakročeno do tří zemí, jedné na západě, dalších dvou na východě mimo EU. Tyto plány jsme pozastavili.

A co bude s expanzí do zahraničí, úplně jste ji zastavili?

Měli jsme nakročeno do tří zemí, jedné na západě a dalších dvou na východě mimo Evropskou unii. Tyto plány jsme pozastavili. Soustředíme se na Česko a na Polsko, představíme nové produkty. Chceme dostat Twisto do co největšího počtu nákupních košíků. Dnes máme v Česku i v Polsku dohromady 29 tisíc e‑shopů, chceme jít až na 40 tisíc. Rozjíždíme také platby na třetiny, které jsou v oblasti odložených plateb celosvětovým trendem. V Česku je spustila už před časem Alza.cz. Chtěli bychom je dostat do všech e‑shopů, které s námi dnes spolupracují.

Na jaře jste prodloužili možnost bezplatně odložit platbu ze 14 na 30 dní. K čemu ještě platba na třetiny?

Odložená platba se obvykle týká menších částek. „Třetinka“, tedy rozložení platby na tři splátky, je určena pro nákupy dražších věcí, jako je třeba nový telefon, lednička či televize. Vůči klientovi je to transparentní, není tam žádné navýšení, úrok nám platí obchodník. Stojí v průměru okolo tří procent ze zaplacené částky.