Konec týdne a víkendy jsou silné, zbytek týdne slabší, konstatuje k aktuálnímu počtu hostů majitelka českokrumlovského bistra Kolektiv Blanka Křížová. „Když ale porovnám tržby, tak pokud by to šlo dál stejným tempem, tak bych přece jen mohla dosáhnout srovnatelných čísel jako před pandemií,“ vzhlíží optimisticky k začínající letní sezoně. Avšak takových v Českém Krumlově mnoho není. Velká část zdejších restaurací, hotelů a dalších zařízení má z nadcházející sezony obavy – má být sice z hlediska turistiky nejsilnějším obdobím roku, ale co do počtu dosud realizovaných rezervací v ubytování to tak nevypadá.

„Obávám se, že teď uděláme maximálně slušný červenec a srpen, a to si myslím, že i tak bude o dvacet procent horší než loni, protože rezervací je daleko méně. Možná se to ještě ale změní, lidé je mohou realizovat na poslední chvíli, stoprocentní obsazenost ale zřejmě mít nebudeme,“ konstatuje provozovatel několika hotelů, apartmánových domů a restaurací v Krulově a na Lipně Petr Zemek. „Chybí nám skupinová klientela,“ dodává. Ačkoliv se tak krumlovské ulice v červnových dnech zdají být už o dost živější, podle místních podnikatelů se jedná spíše o jednodenní výletníky, kteří se ve městě neubytovávají a ani neutrácí v restauracích, barech či obchodech. Jenže to je to, co Krumlovu, ale i dalším městům zvyklým na turisty schází především. „Lze říct, že se tak trochu vracíme do 90. let, kdy byl Krumlov letní destinací. A my potřebujeme systém, abychom měli schopnost fungovat i přes zimu. Češi to jen s příjezdy přes léto a několika víkendy na podzim či během adventu neuplatí,“ souhlasí Martin Lobík, předseda Sdružení cestovního ruchu ČR a místopředseda výboru spolku DMO Český Krumlov Region.