Pohled na Lipno ze čtyřicetimetrové věže, když se do tváře opírá vítr, stojí za to, říká turista Pavel, který na Stezku korunami stromů na Lipně se svou rodinou vyrazil už poněkolikáté. „Rádi se sem vracíme. Skoro vždycky najdeme něco nového. Děti se vyřádí, právě vyzkoušely adrenalinovou síť a to se jim moc líbilo,“ usmívá se. Nahoru na kopec vyjel lanovkou a dolů se právě chystal sjet na terénní koloběžce.

Jízda klikatou lesní stezkou končí u dolní stanice lanovky vedle malého náměstí u parkoviště. Tady čeká na turistu jiný zážitek: chuť starých časů Šumavy se ve zdejší cukrárně halí do francouzského závoje. „Přijel 23letý člověk, fotbalový fanoušek a bývalý veslař s kšiltem dozadu a řekl – mám pro vás signature dezert do vaší cukrárny. Bude se jmenovat povidloň. Když jsem jezdil na soustředění na Kvildu, paní je tam pekla a já je miloval,“ vypráví Matěj Kratochvíl příběh starý zhruba rok a půl. Tak se rodila cukrárna šéfa investiční skupiny Conduco. „Řekl mi, že bude z odpalovaného těsta a šlehaného tvarohu přelitého povidly. Na rozdíl od původního tvaru že ho udělá ve formě francouzského éclair. Přidává ještě limetku a kandované švestky, což asi v původní receptuře není,“ pokračuje v povídání o tom, jak přijal za šéfcukráře Michala Mandyse, který dřív působil i v týmu vyhlášeného cukráře Skály v Praze. Do podniku vložil zhruba osm milionů korun, nakoupil především špičkové technologie. Vznik dezertu mohou hosté sledovat skrz sklo. Otvíralo se loni 1. července.