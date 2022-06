Nejen cesta – i hotel může být cíl. Česká města i menší obce nabízejí k ubytování architektonické klenoty. K jejich výbavě patří pohodlná postel, dokonalý výhled a dobrý design. Tuto stále zřetelnější tvář dávají českému hotelnictví podnikatelé, jimž spíš než na perspektivní lokalitě záleží na tom, aby se k nim hosté vraceli. Návštěvníkům servírují spolupráci s šikovnými architekty, poctivý nábytek i gastronomii. Že sem někdy nedosáhne telefonní signál, hosté zapomenou ve chvíli, kdy se naloží do cedrové vířivky a místo televize roztáhnou promítací plátno. Ekonom přichází s tipy na staré školy, pastevní roubenky a městské domy pro dovolenkáře, kteří chtějí léto strávit v houpací síti či v luxusním hotelu uprostřed velkoměsta.

Hide In City, Vamberk

Do Vamberka už nejen za krajkou. Co třeba inspirovat se pro volbu, co číst? Malý pozemek se starým skladem ještě nedávno obklopovala pustá zahrádka. Architekt Martin Kožnar z něj vybudoval příjemný domek, který nyní sklízí jednu architektonickou cenu za druhou. Celé patro je prostornou ložnicí, zatímco přízemí tvoří společenský prostor s knihovnou, sen každého knihomola. Vedle spousty polic a přistaveného žebříku má i speciální čtecí výklenek.

Clara futura, Dolní Břežany

Základy arcibiskupského zámku v Dolních Břežanech byly položeny ve 14. století, tehdy to byla tvrz. Před čtyřmi lety se renesanční stavba dočkala citlivé přeměny v pětihvězdičkový hotel. Je plný moderní architektury, a přitom nezapře své zakladatele, což lze připsat k dobru architektonickému studiu Šafer a Hájek. Hotelovou lobby na bývalém nádvoří kryje skleněná střecha, pokoje jsou světlé, často zdobené dochovanými nástěnnými malbami a z restaurace vede terasa přímo do zámeckého parku.

Na Škole, Javorek

Pod šindelovou střechou stavení v malé obci Javorek v chráněné oblasti Žďárské vrchy najde odpočinek i několik kamarádů s rodinami. Bývalá malotřídka a později knihovna je nyní svěže zrekonstruovaná jako chalupa. Jako taková má kuchyň a plotnu s kachlovými kamny a jídelním stolem jaksepatří. Majitelé dali bydlení „u babičky“ moderní nádech – pestře vzorované tapety doplňují zářivě barevné tonetky a designové doplňky dělají společnost vintage sběratelským kouskům. Na dokonalosti takovému bydlení dodává finská sauna a koupací jezírko.