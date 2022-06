Ceny zboží a služeb byly v květnu o 16 procent vyšší než před rokem. Inflace dosáhla nejvyšší úrovně od vzniku samostatné České republiky. Avšak na rozdíl od 90. let nesvědčí o špatné kondici hospodářství, ale spíš o tom, že Češi utrácejí víc, než odpovídá stavu ekonomiky.

Ekonomika na covidovém boostru

Poptávka po zboží všeho druhu je tak vysoká, že je lidé koupí prakticky za jakékoliv ceny. Češi rozpouští úspory nahromaděné v dobách pandemie a dávají tím obchodníkům prostor pro zdražování. K tomu se přidaly externí šoky v podobě nedostatků součástek do aut, zdražování energií nebo pohonných hmot, extrémně nízká nezaměstnanost a třaskavý koktejl, jenž katapultoval inflaci na úroveň v českých podmínkách desítky let nevídanou, je na světě. Nadbytek peněz v ekonomice je tak velký, že Češi nemají potřebu šetřit. Jak ukázal květnový průzkum poradenské společnosti KPMG, finanční situace Čechů se oproti loňsku navzdory dvojciferné inflaci příliš nezhoršila. Vážné potíže vyjít se svým příjmem má 18 procent lidí. Loni v květnu, tedy ještě před vypuknutím největší vlny zdražování energií, to bylo 15 procent.

Naopak většina lidí je nyní ochotná utrácet více než dřív. „Aby se vyhnuli zdražování v budoucnu, tak nákupy přesouvají do současnosti. Obchodníci tak získávají pocit, že i když dramaticky zdražují, tak lidé vyšší ceny bez problémů akceptují. To je může vést k názoru, že mohou zdražovat dál,“ popisuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Tržby v maloobchodu tak v porovnání s loňskem rostou, nákupní horečka živí inflaci. A není sama. Navzdory přílivu uprchlíků míra nezaměstnanosti v Česku dál klesá. Aktuálně se pohybuje kolem tří procent, tedy poblíž historického minima. Lidé tak cítí, že mohou žádat zvýšení platů, které jim inflaci vykompenzuje. Podle průzkumu Hospodářské komory plánuje svým zaměstnancům letos přidávat 70 procent firem. Některé dokonce plánují zvýšit platy o více než deset procent. „To je hlavní důvod, proč máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě, protože také máme nejnižší nezaměstnanost,“ vysvětluje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.