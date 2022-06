Koncem devadesátých let odložil tenisovou raketu a začal pracovat v americké bance Morgan Stanley. A přerod zvládl, odstranil z obývacího pokoje nejcennější trofeje. „Šlo o to se totálně v hlavě přepnout, protože v tu chvíli bylo důležité, abych se profesně dostal na jiné frekvence,“ vysvětluje Karel Nováček, co udělal na radu profesního kouče. A fungovalo to. Stejnou sumu, jakou vydělal za svých zhruba třináct let sportovní kariéry jako hráč – 86 milionů korun –, přinesl firmě už za dva roky. A pak už čísla rychle rostla. Stejně jako později, když se před více než deseti let vrátil z Ameriky do Česka a začal pracovat u UniCredit Bank. Té podle svých slov přinesl za pět a půl roku působení téměř třináct miliard korun. Několik měsíců teď působí jako manažer finanční skupiny WOOD & Company a jeho cíle zůstávají stejné. „Možnosti jsou tady obrovské,“ usmívá se.

Světu financí se tedy věnujete už téměř dvakrát déle než tomu tenisovému. Jsou si blízké?

Paralely jsou v soutěživosti. Ale ne že bych soutěžil s někým ve firmě. Myslím to tak, že banky a investiční společnosti soutěží mezi sebou tím, jaké mají produkty nebo jakým způsobem jsou schopné získat a udržet klienta.

Bylo pro vás náročné vyměnit raketu za oblek a kravatu?

Začátek těžký byl. Když máte za sebou nějakou kariéru, která se chýlí ke konci, není jednoduché se vtělit do něčeho, v čem si vás lidi nedokážou představit. Vedle spousty znalostí musí přibýt důvěra, protože každý si řekne: Co ten o tom ví? Počáteční proces u Morgan Stanley ve Spojených státech je velmi náročný, než jím projdete. Když jsem tam šel v roce 1999, bylo 15 200 uchazečů.

To byl razantní vstup do světa investic.

Vstoupil jsem do něj už o něco dřív, vlastnil jsem v USA benzinové pumpy. Jeden známý mě tenkrát přivedl na myšlenku do nich investovat. Podílel jsem se jako manažer i na chodu, ale poměrně záhy jsem zjistil, že to není práce, kterou chci dělat. Po roce a půl jsem odešel, byla to ale výborná zkušenost, naučil jsem se tam třeba, že zaměstnávat lidi není jednoduché. Nicméně táhlo mě to k financím. Byl jsem investor u Morgan Stanley a náhodně jsem potkal člověka, který do této firmy přišel čerstvě na pozici manažera.