Potřeba přepsat krizový zákon a urychlit digitalizaci úřadů patří k základním ponaučením, které si podle ministra vnitra Víta Rakušana Česko odnáší ze současné uprchlické krize. Starostům chce dát do rukou manuály, které by jim prostřednictvím několika málo kroků umožnily efektivně zvládnout krize, a to nejen tu uprchlickou, ale také velký výpadek elektřiny nebo pandemii. Modernizovat chce i komunikaci státu s občany. Občanku by do budoucna měli mít lidé nahranou v mobilu, jako je to už nyní běžné s platebními kartami. Přes mobil by měli komunikovat také s úřady.

Do Česka v posledních měsících přišlo přes 350 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Válka ovlivňuje dodavatelské řetězce i vztahy. Do jaké míry ukrajinská krize změnila i původní vládní plány?

Svět se změnil. I vláda přijímá fakt, že je potřeba zrychleně investovat do obranyschopnosti naší země, že je třeba více investovat do vnitřní bezpečnosti. Najednou ty věci, které dosud byly někde na pozadí, jako je kybernetická bezpečnost, hybridní hrozby, nabývají na důležitosti.

Do doby těsně po vypuknutí války na Ukrajině spadlo i ukončení bezpečnostní prověrky uchazečů o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Znamená to, že ji ukrajinská krize urychlila?

Ukrajinská krize nám ukázala několik věcí. Zaprvé, že Dukovany potřebujeme a že možná budeme potřebovat i Temelín a že musíme být sebevědomí v energetické politice. Zároveň ukázala krátkozrakost předchozí vlády, když tady ještě někdy před rokem a čtvrt tehdejší premiér Babiš s ministrem Havlíčkem obhajovali, že ruská státní firma Rosatom se může účastnit tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Česku. V době, kdy už bezpečnostní komunita říkala, že je to nesmysl. Nicméně prověřování uchazečů se neurychlilo. To se jen šťastně sešlo. Zvlášť v případě jaderné energetiky jsou to tak složité mechanismy, že je ani urychlit nejde. Nicméně nemít v projektu dostavby Dukovan zpoždění je strategickým zájmem České republiky.

Do roku 2023 chceme zmodernizovat krizovou legislativu. Měla by mít více úrovní, abychom mohli krize řídit bez mechanismů, jako je nouzový stav.

Kritizujete předchozí vládu kvůli Rosatomu. Znamená to, že budete jako vláda razantněji využívat své možnosti zamítnout příchod některých zahraničních investic?

Jsou investice, které jsou na černé listině. Teď nemohu říkat, které konkrétně to jsou. Ale řekl bych, že mnoho věcí jsme začali brát vážně. Dělat je důsledně. A to se týká i prověřování potenciálně nebezpečných investic.