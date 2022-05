Letošní červen je první měsíc, v němž u nás obsazenost odpovídá předcovidovému období, konstatuje Petr Vahala, majitel rodinného penzionu Valevil v Dolní Moravě. „Zima byla proti předpandemickému roku 2019 zhruba ve dvacetiprocentním propadu. Co bude v létě, se teprve uvidí, ale hodně lidí chce ještě stihnout moře, protože nejistota, co bude dál, je velká,“ zamýšlí se. Obavy i podle ekonomů vzbuzuje rostoucí inflace.

Zájem o pobyt doma i v zahraničí stoupá, potvrzují Ekonomu lidé z cestovního ruchu a dokládají to i data Českého statistického úřadu – množství turistů ubytovaných v hotelech, penzionech a kempech v Česku oproti prvnímu čtvrtletí roku 2021 vzrostlo desetkrát na 2,81 milionu. Meziročně se skoro na trojnásobek zvýšily tržby cestovních agentur a kanceláří a na dvojnásobek zamířily příjmy v ubytování, stravování a pohostinství.

Dřívější maxima to nejsou. „Výrazné zaostávání je stále vidět u ubytování a cestovních kanceláří, jsou 38 procent pod úrovní roku 2019, restaurace necelou čtvrtinu,“ srovnává hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Především chybí zahraniční hosté. „Zejména z Asie a Ruska,“ konstatuje ředitel CzechTourism Jan Herget. V prvním čtvrtletí 2019 se v Česku ubytovaly čtyři miliony turistů a hosté z ciziny převažovali. V prvním letošním čtvrtletí přijaly hotely asi tři tisíce Číňanů, ve stejném období 2019 jich bylo zhruba 91 tisíc. Letos přijíždějí spíš lidé ze sousedních zemí, nejvíc z Německa, Slovenska a Polska.

Nyní přichází hlavní sezona. Oslovení odborníci nepředpokládají, že by se turismus ještě letos dostal na hodnoty předkrizových let, to by mohlo například podle šéfa Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže nastat až v příštím roce. Odhaduje, že pokud vše půjde dobře, čísla se dostanou zhruba na 70 až 80 procent roku 2019.

Chuť Čechů cestovat je aktuálně veliká, odborníci nahlížejí na nadcházející sezonu zatím velmi optimisticky.

Doma ceny stoupají

Trvajícím trendem je velký zájem Čechů o dovolenou doma. Výrazně zesílil v covidu, kdy nebylo možné jezdit do ciziny. Například přes český online rezervační a recepční systém Previo, který využívá více než 2100 hotelů, penzionů a hotelových řetězců, si v prvním prázdninovém měsíci z 80 procent rezervací vytvořili Češi. Také Booking.com potvrzuje vysoký zájem o červencové pobyty.