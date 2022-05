Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chystá hned několik novinek, které mají adaptovat pracovní právo na potřeby moderní doby. První novelu, která má upravit podmínky pro práci z domova a zvýhodnit zkrácené úvazky, plánuje prosadit ještě letos. „Budu navrhovat projednání v prvním čtení, abychom schvalování co nejvíce zkrátili,“ říká Jurečka. Novela by tak podle něj mohla vstoupit v účinnost už letos na podzim. Tím ambiciózní plány ministra zdaleka nekončí. Dotáhnout chce důchodovou reformu a změnit koncepci úřadů práce.

V Česku už dlouho probíhá diskuse o podpoře zkrácených pracovních úvazků. I vaše vláda ji má v programovém prohlášení. Má už nějakou konkrétnější podobu?

Má velmi konkrétní podobu. Před dvěma týdny jsme na vládě schvalovali návrh čtyř opatření, z nichž jedno se týká právě větší flexibility pracovních úvazků. Počítám s tím, že bychom teď během čtrnácti dnů měli dát dohromady už větší návrh textu zákona tak, abychom ho v co nejkratší době mohli poslat do legislativního procesu. Byl bych nejradši, kdybychom to dokázali stihnout nejpozději do červencové schůze. Budu také navrhovat projednání v prvním čtení, abychom schvalování co nejvíce zkrátili. Pokud by se to povedlo, tak by tato novela mohla nabýt účinnosti už někdy v průběhu podzimu.

O co konkrétně v návrhu jde?

Zatraktivníme zkrácené úvazky pro vybrané skupiny osob tím, že snížíme pojistné odvody, aby pro zaměstnavatele bylo motivační částečný úvazek nabízet. Dnes ho sice mohou nabízet, ale protože nejsou nijak zvýhodněni, platí odvody ze stejného základu, jako by to byl plný úvazek. A to pro ně není atraktivní. Pokud v této situaci firma nezbytně nutně nepotřebuje anebo majitel nebo ředitel neřekne: ‚Je to na naši společenskou odpovědnost,‘ tak firmy většinou nemají důvod zkrácené úvazky zaměstnancům nabízet.

Po takovém zatraktivnění zkrácených úvazků dlouho volaly podnikatelské svazy. Bude to ale lákavé také pro zaměstnance? Přece jen v Česku zatím příliš nevidíme, že by se matky z mateřské dovolené chtěly brzy vracet do práce.

Myslím si, že zájem bude. Pokud k tomu přidáme další opatření, jako je větší flexibilita v čerpání rodičovské, tak v ten okamžik jsme schopni především mladým rodičům více zatraktivnit přístup na trh práce. Byl bych ale rád, abychom u zkrácených úvazků pamatovali nejen na rodiče nebo studenty, ale třeba i seniory v předdůchodovém a důchodovém věku, aby se mohli zapojit podle svých sil.

Zkrácené úvazky by měly pamatovat nejen na rodiče nebo studenty, ale třeba i na seniory.

Bude se tato podpora týkat zaměstnaneckých pracovních poměrů, nebo i dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti? Ty jsou totiž dnes tím hlavním způsobem, jak se v praxi realizují zkrácené pracovní úvazky.

Náš návrh by se měl týkat pouze hlavních pracovních poměrů. Neměl by se týkat dohod. Dohody i tak už jsou v dnešní situaci atraktivní nástroj, který zaměstnavatelé využívají. Nemyslím si, že tady je ještě nutné něco více zatraktivňovat.

Naopak někteří právníci se domnívají, že kvůli evropské směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách by tuzemským dohodám mohlo v brzké době hrozit zrušení. Je tomu skutečně tak?

Nemyslím si, že by podle směrnice měly být dohody nepřípustné. Nemyslím si, že bychom neobstáli před Evropskou komisí a museli bychom dohody rušit nebo je omezovat. I jiné státy mají principiálně podobná řešení dalších forem zaměstnávání, než je klasický pracovní poměr. Co je na budoucí debatu, je otázka evidence dohod. To budeme muset zvážit i v reakci na koronavirovou situaci. Jde o to, aby stát uměl v kritických situacích reagovat, když lidé, kteří na dohody pracují, náhle vypadnou z pracovního procesu, aby měl způsob, jak jim pomoci. Teď toho nejsme schopni, protože nevíme, kdo na dohody vlastně pracuje.