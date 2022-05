Je to dva roky a dva měsíce, co v Ekonomu vyšel rozhovor s šéfem pražské burzy Petrem Koblicem. V jedné z odpovědí se tenhle znalec kapitálových trhů zamyslel i nad riziky spojenými s takzvaným pasivním investováním, kdy investoři místo vybírání jednotlivých akcií kupují takzvaně celý index.

„Dovedu si představit, jaký problém nastane, až se na trhu změní nálada a lidé se rozhodnou, že z pasivních fondů vytáhnou své peníze. Fondy pak budou muset začít prodávat akcie. Kdo je ale bude kupovat? Aktivní asset manažeři budou v té době vyčkávat, a když, tak si vybírat jen některé firmy, ale hlavně nebudou mít oproti pasivním prodejům tržní sílu. To může způsobit solidní a rychlý propad akciového trhu,“ uvedl tehdy Koblic.

Jeho předpověď se dost možná naplňuje právě v těchto dnech u některých technologických titulů. Celý technologický sektor zažíval v posledních letech až zázračný růst. V průběhu loňského roku ale nastal zvrat a mnohé někdejší hvězdy akciového nebe padají k zemi. Výjimkou nejsou poklesy o 70 či 80 procent oproti nedávným maximům.

Jednou z příčin může být přesně to, co popsal Petr Koblic. Celkový objem peněz investovaných pasivně je již o něco větší než těch investovaných aktivně. Když začnou pasivně spravované fondy prodávat, na trhu prostě není dost hotovosti, za niž by se nabízené akcie nakoupily. A samozřejmě chybí i chuť si je vůbec pořizovat. Ten zvuk splaskávající bubliny je totiž slyšet až nepříjemně hlasitě.

Přeji pěkné čtení.