Arteon je stylovější varianta jednoho z nejtradičnějších aut z Wolfsburgu, modelu Passat. Ti, co ho rádi nemají, mu vyčítají standardní DNA zabalené do trochu hezčího a dražšího kabátu, fanoušci naopak přitažlivější oblek na univerzální technice berou jako plus. Záleží tedy jen na úhlu pohledu. Arteon se dá brát jako vlajková loď značky a rád by patřil do prémiovější třídy na úroveň například Audi.

Má za sebou nedávnou modernizaci, která mu přinesla několik vylepšení, za zmínku stojí světelný pás spojující přední lampy, který autu sluší, značně se přepracoval interiér. A také přibyly nové verze.

Vrcholem nabídky Arteonu je teď sportovně laděná varianta R. Ta je k dispozici jak pro praktickou karosářskou verzi Shooting Brake s kufrem kombíku, tak i pro testovaný čtyřdveřový liftback. V černém laku se stříbrnými kryty zpětných zrcátek, čtveřicí koncovek výfuku, spoilerem na víku kufru a brzdiči modře vykukujícími za efektními 20palcovými ráfky mu to skutečně sluší. Možná vaše oči nepřitáhne na parkovišti jako první vůz z davu, ale na druhý pohled zkrátka dává najevo, že to není jen tak obyčejný nudný služebák pro manažery na vyšších postech.