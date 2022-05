Ani inflace, ani pandemie, ani narušené dodavatelské řetězce či nedostatek surovin. Když jsme se loni v prosinci ptali generálních ředitelů českých firem, co je v roce 2022 největší hrozbou pro jejich byznys, jasně zvítězilo něco úplně jiného. Devadesát čtyři procent šéfů uvedlo, že za hrozbu považují nedostatek kvalifikovaných lidí. 94! To je bezpečně největší číslo, jaké jsme za 12 let českého výzkumu CEO Survey naměřili. Nikdy se ředitelé ničeho neobávali víc.

Tento fenomén se neobjevil sám od sebe a zdaleka není způsoben jen nízkou porodností v devadesátých letech. Je jedním z projevů kontinuálních změn na trhu a ve společnosti.

Svět kolem nás je větší, rychlejší a mnohem komplexnější. Výrazně přibývá i kritických interakcí mezi technologiemi a lidmi. Současná technologická revoluce je však jiná než revoluce předešlé v tom, že technika nahrazuje nejen ruce a nohy, ale i hlavu lidí.

Čeká se, že budeme žít do sta let, pracovat do pětasedmdesáti. A to, co se naučíme do pětadvaceti ve škole, nám na celý pracovní život stačit prostě nebude.

Celková disrupce systému je obrovská. Firmy ve velké míře nedokážou držet tempo technologických změn a zároveň je jejich byznysmodel napadán novými hráči na trhu, protože zásadně padají hranice mezi jednotlivými odvětvími.