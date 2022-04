Náklady na provoz solárních elektráren v posledních letech rapidně klesají, zatímco jejich efektivita roste. Fotovoltaika však trpí nestabilitou. Někdy produkuje více energie, než kolik jí lze využít. V noci nebo za oblačného počasí zase neprodukuje nic. Čeká se proto na nejlepší řešení, jak ukládat energii ze slunce v nějaké formě do baterií. Podle ekonoma Noaha Smithe můžeme očekávat energetickou revoluci.

Průměrnou cenu energie z nové elektrárny vyjadřuje takzvaná sdružená cena energie (LCOE). Zohledňuje všechny náklady včetně těch na výstavbu, údržbu nebo paliva. Mezi lety 2009 a 2019 klesla LCOE o 89 procent z 359 na 40 dolarů za megawatthodinu. Z bezkonkurenčně nejdražšího zdroje se stal nejlevnější.

„Technologie klasických křemíkových solárních panelů je tak dostupná, že je schopna dodávat desítky procent energie do rozvodné sítě. Nese to s sebou omezení. Tak velké množství energie nemůžeme pustit do sítě ve chvíli, kdy ho vyrobíme, a musíme ho nějakým způsobem uchovávat,“ konstatuje Tomáš Slanina z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Jak ukládat energii dlouhodobě

Zvyšuje to potenciál lithium‑iontových baterií, jejichž cena rovněž klesá. „Jsou momentálně to nejlepší, co máme. Pokrok, jaký udělaly za posledních dvacet let, je obdivuhodný. Můžeme díky tomu mít elektromobily a dobíjecí stanice doma, když má člověk fotovoltaiku na střeše a v garáži power box,“ připomíná Slanina. Předpokládá, že zdokonalování těchto klasických anorganických baterií bude pokračovat. „Postupně se bude zlepšovat jejich kapacita, výdrž, cena a podobně.“